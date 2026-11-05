Millionenbetrug mit Luxusautos aufgedeckt: Mehrere Festnahmen in Österreich

Ein europaweiter Schlag gegen mutmaßliche Steuerbetrüger: Bei einer groß angelegten Aktion gegen ein Netzwerk im Luxusautohandel wurden zahlreiche Objekte durchsucht und mehrere Verdächtige festgenommen.

Am Mittwoch (4. November 2026) gingen Ermittler in mehreren europäischen Ländern gegen ein mutmaßliches Betrugsnetzwerk im internationalen Autohandel vor. Die groß angelegte Operation mit dem Namen „J.A.V.E.L.I.N.“ wurde im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) durchgeführt. Auch Österreich spielte bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle. Insgesamt 84 Mitarbeiter der heimischen Finanzverwaltung waren an den Maßnahmen beteiligt. Unterstützung erhielten sie von der Polizei und internationalen Partnerbehörden.

Zwölf Hausdurchsuchungen in Tirol und Vorarlberg

Europaweit nahmen die Ermittler mehr als 100 Einsatzorte unter die Lupe. In Österreich wurden zwölf Hausdurchsuchungen durchgeführt, und zwar in Tirol und Vorarlberg. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Beweismittel und Vermögenswerte sicher. Neben Geschäftsunterlagen und elektronischen Datenträgern waren darunter auch hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die genaue Auswertung und Bewertung der sichergestellten Vermögenswerte ist noch nicht abgeschlossen.

Fünf Festnahmen mit Österreich-Bezug

Im Zuge der Ermittlungen wurden drei Personen direkt in Österreich festgenommen. Zwei weitere österreichische Staatsbürger konnten von deutschen Einsatzkräften in Deutschland festgenommen werden. Im Mittelpunkt steht der Verdacht, dass ein Netzwerk aus Unternehmen und zwischengeschalteten Gesellschaften beim Handel mit teuren Fahrzeugen systematisch Umsatzsteuer hinterzogen haben soll. Dabei sollen unter anderem Briefkastenfirmen, sogenannte Missing-Trader-Gesellschaften und gefälschte Lieferunterlagen zum Einsatz gekommen sein. Ziel sei es gewesen, die tatsächlichen Handelswege zu verschleiern und Steuerzahlungen zu umgehen.

Mehr als zehn Millionen Euro Schaden in Österreich

Besonders im Fokus standen Neufahrzeuge. Allein im österreichischen Teil der Ermittlungen untersuchen die Behörden Fahrzeuglieferungen im Gesamtwert von rund 80 Millionen Euro. Der dadurch mutmaßlich verursachte Steuerausfall wird auf mehr als zehn Millionen Euro geschätzt. Für den gesamten europäischen Ermittlungskomplex gehen die Behörden von einem Schaden von über 100 Millionen Euro aus. Bei der mutmaßlichen Vorgehensweise handelt es sich um eine Form des sogenannten Karussellbetrugs. Dabei werden Waren über mehrere Unternehmen und Länder gehandelt, um Umsatzsteuerzahlungen zu umgehen oder unberechtigte Steuererstattungen zu erhalten.

Finanzminister: „Keine Toleranz beim Steuerbetrug“

Finanzminister Markus Marterbauer betont angesichts der Ermittlungen die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Behörden. „Betrug kennt keine Grenzen“, erklärte er. Gleichzeitig stellte er klar: „Keine Toleranz beim Steuerbetrug.“ Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft fortgesetzt. Auch die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen und Vermögenswerte läuft weiter. Für sämtliche Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.