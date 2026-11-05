Bombendrohungen gegen Flüge in Europa: Auch Flughafen Wien betroffen

Bombenalarm an mehreren europäischen Flughäfen: Am Donnerstagvormittag (5. November) gingen Drohungen gegen zahlreiche Flugverbindungen ein. Auch der Flughafen Wien-Schwechat war betroffen.

Wie Medien berichten, erhielt der Flughafen Wien am Donnerstag gegen 8.50 Uhr eine E-Mail mit Drohungen gegen insgesamt vier Flugverbindungen. Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigte den Eingang der Nachricht gegenüber der APA. Daraufhin wurden die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Genauere Informationen zum Inhalt der Drohungen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Wizz-Air-Maschine landet außerplanmäßig in Wien

Betroffen war unter anderem ein Airbus A321 der Fluggesellschaft Wizz Air. Das Flugzeug war von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs, musste jedoch einen Zwischenstopp am Flughafen Wien einlegen. Nach der Landung wurde die Maschine kontrolliert. Verdächtige Gegenstände konnten dabei nicht entdeckt werden. Noch am Vormittag setzte das Flugzeug seine Reise fort. Auch gegen einen Flug von Helsinki nach Wien gab es laut Finnair eine Bombendrohung. Die von Jettime durchgeführte Verbindung landete dennoch wie geplant in Schwechat.

Auch andere europäische Flughäfen betroffen

Die Drohungen beschränkten sich nicht auf Österreich. Eine Maschine auf dem Weg von Helsinki nach Rom wurde von italienischen Militärflugzeugen begleitet und erreichte ihren Zielflughafen. In Bulgarien mussten drei Flugzeuge außerplanmäßig landen. Auch in Frankreich kam es zu einer Umleitung: Ein Aer-Lingus-Flug von Dublin nach Rom landete auf einem Militärflugplatz bei Paris. Die 151 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.

Flugbetrieb in Wien läuft weiter

Trotz der Sicherheitsmaßnahmen gibt es am Flughafen Wien laut Betreiber derzeit keine allgemeinen Einschränkungen im regulären Flugverkehr. Wer hinter den Drohungen steckt und ob die einzelnen Vorfälle zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt.

Einsatz auch am Flughafen Salzburg

Auch am Flughafen Salzburg sorgte heute eine Drohung für einen größeren Polizeieinsatz, 5 Minuten berichtete. Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem die Zufahrtsstraßen und Eingänge des Flughafens. Eine Evakuierung war zunächst nicht notwendig, auch der Flugverkehr lief ohne Einschränkungen weiter. Welche konkrete Gefahr angedroht wurde, blieb vorerst unklar. Ob die Vorfälle in Salzburg und Wien miteinander zusammenhängen, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 12:45 Uhr aktualisiert