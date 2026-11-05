Salmonellen-Gefahr: dm ruft jetzt dieses Bioprodukt zurück

Vielleicht liegt das betroffene Produkt auch in deiner Speis: dm hat einen Rückruf gestartet. Bei bestimmten Packungen eines beliebten Biolebensmittels kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Ob als Topping für den Salat, für selbst gemachtes Pesto oder zum Verfeinern von Nudelgerichten – Pinienkerne landen bei vielen regelmäßig auf dem Teller. Doch wer kürzlich Pinienkerne bei dm gekauft hat, sollte einen Blick in seine Speis werfen. Wie die Drogeriemarktkette am Donnerstag, dem 5. November, mitteilt, wird eine bestimmte Charge der „dmBio Pinienkerne, 60g“ vorsorglich zurückgerufen. Es besteht der Verdacht, dass einzelne Packungen mit Salmonellen belastet sein könnten.

Diese Pinienkerne sind vom Rückruf betroffen

Nicht alle Pinienkerne der Marke dmBio sind betroffen. Der Rückruf beschränkt sich ausschließlich auf Packungen mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten. Der Konzern schreibt:

Betroffen ist ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027. Diese Angabe finden Sie auf der Seitenfläche der Verpackung.“

Welche Beschwerden können Salmonellen auslösen?

Salmonellen können nach dem Verzehr belasteter Lebensmittel unangenehme Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Typische Symptome sind Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlich auch Erbrechen und leichtes Fieber. Besonders gefährdet sind laut dm Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Bei ihnen kann eine Infektion schwerer verlaufen. In vielen Fällen verschwinden die Beschwerden nach einigen Tagen von selbst. Bei schweren oder länger anhaltenden Symptomen sollte allerdings ärztlicher Rat eingeholt werden.

Geld gibt es auch für angebrochene Packungen zurück

Wer die betroffenen Pinienkerne zu Hause hat, sollte sie keinesfalls mehr essen. dm bittet Kunden, die Ware in eine Filiale zurückzubringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verpackung noch ungeöffnet oder bereits angebrochen ist. „Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet. Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, heißt es bei dm.

©dm Diese Pinienkerne sind vom dm-Rückruf betroffen.

Hier können sich Kunden melden

Wer Fragen zum Rückruf hat, kann sich direkt an den dm-Kundenservice wenden. Dieser ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 365 86 33 oder per E-Mail erreichbar. Erst Ende Oktober wurde von dm ein anderer Snack zurückgerufen: Rückruf bei dm: Beliebter Fitness-Snack österreichweit betroffen.