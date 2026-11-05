„Wahnsinn, bist denn du org!“ – Österreicher erleben turbulente Sturm-Überfahrt in Kroatien

Stürmische Szenen an der kroatischen Adriaküste: Zwei Urlauber aus Österreich gerieten bei einer Fährüberfahrt in heftige Windböen. Die beiden hielten das Geschehen mit ihrem Handy fest.

Wer derzeit an der kroatischen Küste unterwegs ist, bekommt die Kraft des Windes deutlich zu spüren. Seit mehreren Tagen sorgt die sogenannte Bora für massive Beeinträchtigungen. Besonders der Straßen- und Schiffsverkehr ist betroffen. Zwei österreichische Touristen erlebten die Auswirkungen diese Woche hautnah. Sie befanden sich auf einer Fähre, die von der Insel Rab zum kroatischen Festland unterwegs war.

Österreicher filmen stürmische Überfahrt

Wie Medien berichten, wurden die beiden Reisenden während der Überfahrt von den heftigen Wetterbedingungen überrascht. Auf einem Video, das später vom kroatischen Lokalsender Radio Rab auf Facebook veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie turbulent die Fahrt verlief. Einer der beiden Österreicher reagierte fassungslos auf die Situation. „Wahnsinn, bist denn du org“, ist im Video zu hören. Die Aufnahmen zeigen, wie turbulent die Bedingungen auf See waren. Laut Radio Rab stammen die Videos von zwei österreichischen Urlaubern namens Sane und Kurt.

Bora sorgt für massive Verkehrsprobleme

Hinter den schwierigen Bedingungen steckt die Bora, ein kräftiger Fallwind, der an der Adriaküste besonders hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Die heftigen Böen führten in Kroatien bereits zu zahlreichen Einschränkungen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden, außerdem fielen zahlreiche Fährverbindungen aus. Die beiden Österreicher konnten ihre Überfahrt dennoch fortsetzen. Trotz des Sturms brachte die Besatzung das Schiff sicher ans Festland.

Dank an Kapitän und Besatzung

Nach der Ankunft zeigten sich die Urlauber erleichtert und bedankten sich ausdrücklich bei der Schiffscrew. Gegenüber Radio Rab würdigten sie den Kapitän und seine Mannschaft dafür, dass sie die Passagiere auch unter den schwierigen Wetterbedingungen sicher ans Ziel gebracht hatten. Für Sane und Kurt dürfte diese Fährfahrt jedenfalls zu den eindrucksvollsten Erlebnissen ihres Kroatien-Aufenthalts zählen.