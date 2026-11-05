„Biblische Katastrophe“: Beliebte Urlaubsinsel versinkt nach Dauerregen im Schlamm

Sintflutartige Regenfälle sorgen in Griechenland für Chaos. Besonders hart getroffen wurde die Ferieninsel Rhodos, wo stundenlanger Starkregen Straßen und Häuser überflutete. Auch andere Regionen stehen unter Wasser.

Auf Rhodos regnete es laut Berichten des griechischen Nachrichtensenders ERTNews in den vergangenen Tagen 17 Stunden ununterbrochen. Besonders betroffen war die Region Archangelos im Nordosten der Insel. Bürgermeister Christos Ikoutas sprach von einer „biblischen Katastrophe“.

Warnungen per SMS

Warnungen per SMS Straßen verwandelten sich auf der Ferieninsel in reißende Flüsse, zahlreiche Gebiete wurden überflutet. Die Behörden warnten die Bevölkerung per SMS und riefen dazu auf, Fahrten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Unwetter-Serie

Nicht nur Rhodos wurde von den Wassermassen getroffen. Auch auf Samos sowie in der Festland-Hafenstadt Volos kam es zu Überschwemmungen. Griechenland erlebt seit Wochen eine außergewöhnlich unbeständige Wetterphase.

Extreme Regenmengen

Besonders eindrucksvoll sind die gemessenen Niederschlagsmengen. Auf Euböa fiel innerhalb weniger Tage ein Vielfaches des normalerweise üblichen Oktober-Regens. Auf Kreta wurden lokal sogar mehr als 1.000 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert.