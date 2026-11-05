Von Kindern fernhalten: Hersteller ruft bei Hornbach verkaufte Matten zurück

Wegen verschluckbarer Kleinteile ruft der Hersteller SkyFloor zwei Puzzle-Matten zurück, die zwischen 2024 und 2026 bei Hornbach in Österreich erhältlich waren. Eltern sollten betroffene Produkte sofort außer Reichweite bringen.

Das Unternehmen SkyFloor GmbH aus dem deutschen Bergkamen hat einen dringenden Produktrückruf für Bodenmatten gestartet, die zwischen 2024 und 2026 bei der Baumarktkette Hornbach in Österreich verkauft wurden. Der Grund für die Maßnahme ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Von den Matten können sich Kleinteile lösen. Werden diese von Kleinkindern verschluckt oder eingeatmet, droht Erstickungsgefahr.

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Erstickungsgefahr

Hersteller und Händler appellieren an Kundinnen und Kunden, betroffene Matten ab sofort nicht mehr zu verwenden. Sowohl die Bodenbeläge als auch bereits gelöste Partikel müssen umgehend aus der Reichweite von Kindern entfernt werden. Der volle Kaufpreis wird den Angaben zufolge auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Sowohl die SkyFloor GmbH als auch Hornbach bedauern den Vorfall und bitten ihre Kundschaft für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Verbraucher haben zwei Möglichkeiten zur Abwicklung. Direkt im Markt: Die betroffenen Matten können in jeder österreichischen Hornbach-Filiale abgegeben werden.

Direkt beim Hersteller: Alternativ können sich Kundinnen und Kunden direkt an die SkyFloor GmbH wenden, um eine Rücknahme zu veranlassen.

Betroffen sind zwei Puzzle-Matten der Marke myrug: myrug Zahlen-Puzzle-Matte: 10-teilig (30 × 30 × 1 cm), GTIN 4260482203412, Art.-Nr. 900/122/144/01285

myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matte: 36-teilig (16 × 16 × 1 cm), GTIN 4260482203405, Art.-Nr. 900/122/143/01284