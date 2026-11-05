Diese WhatsApp-Funktion könnte bald Geschichte sein

Gelesen und ignoriert, oder einfach noch nicht geöffnet? WhatsApp-Nutzer müssen sich bald auf noch mehr Rätselraten einstellen. Die blauen Häkchen könnten nämlich schon bald Geschichte sein.

WhatsApp gibt seinen Nutzern mit dem neuen „Peek“-Feature mehr Kontrolle über die eigene Privatsphäre.

WhatsApp gibt seinen Nutzern mit dem neuen „Peek“-Feature mehr Kontrolle über die eigene Privatsphäre.

Die blauen Haken bei WhatsApp schaffen Klarheit darüber, ob eine Nachricht gelesen wurde, doch damit könnte bald Schluss sein. Der Messenger arbeitet an einer Funktion, mit der sich Chats unbemerkt vorab lesen lassen, ganz ohne die Lesebestätigung zu aktivieren. Das berichtet die Plattform „AndroidAuthority“. Das Rätselraten darüber, ob man bewusst ignoriert wird, dürfte damit also noch zunehmen.

Vorschau-Fenster

In einer aktuellen Android-Beta-Version wurde eine neue Funktion namens „Peek“ (Englisch für „linsen“) gesichtet. Das Prinzip ist simpel: Drückt man in der Chat-Übersicht länger auf eine Unterhaltung, öffnet sich eine Vorschau. So lassen sich die neuesten Nachrichten unbemerkt überfliegen – ganz ohne blaue Haken. Erst beim eigentlichen Öffnen des Chats erfährt das Gegenüber, dass du die Nachricht gelesen hast.

Auch ältere Nachrichten unbemerkt nachlesen

iPhone-Nutzer kennen das Prinzip bereits, doch die Android-Fassung hat einen entscheidenden Pluspunkt: Während sich das Vorschaufenster unter iOS nicht scrollen lässt, kann man auf Android offenbar durch den gesamten Chatverlauf blättern. So lassen sich selbst ältere Nachrichten völlig unbemerkt nachlesen. Damit schließt WhatsApp nicht nur zur Konkurrenz wie Telegram auf, sondern liefert Android-Nutzern sogar das mächtigere Feature.

„Peek“-Feature für mehr Privatsphäre

Mit dem neuen „Peek“-Feature baut WhatsApp seine Privatsphäre-Optionen gezielt aus. Während sich die Lesebestätigung bislang nur pauschal für sämtliche Kontakte aktivieren oder deaktivieren ließ, bringt die neue Vorschaufunktion deutlich mehr Flexibilität: Nutzer können künftig individuell von Chat zu Chat entscheiden, ob sie eine Nachricht unbemerkt vorab einsehen möchten.

Nutzt du WhatsApp? Ja, ich bin ein großer Fan Nur selten und für einige wenige Kontakte Nur für die Arbeit Nein, gar nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 20:06 Uhr aktualisiert