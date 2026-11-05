Nadeln in Süßigkeiten: Trend wohl durch TikTok verstärkt

Nach Angaben des BK manipulierten Kinder an Halloween gefundene Süßigkeiten mit Metallteilen teilweise selbst, wie sich unter anderem in Wien zeigte. Laut Safer Internet ist diese Praxis ein alter Trend.

Ein Teil der mit Metallgegenständen gespickten Halloween-Süßigkeiten geht auf Kinder selbst zurück, wie das Bundeskriminalamt unter Verweis auf einen gelösten Fall in Wien berichtet. Der Verein Safer Internet ordnet dies offenbar als langjährigen Trend ein, dessen Verbreitung durch Social-Media-Kanäle wie TikTok massiv beschleunigt wurde. Das berichtet am Donnerstag der „ORF Wien“.

Trend sei zwar nicht neu, erhalte aber zusätzlichen Auftrieb

Bereits Tage und Wochen vor Halloween sollen auf Social Media Clips kursiert sein, in denen Süßwaren mit Magneten abgesucht wurden. Laut Matthias Jax vom Verein Safer Internet könnte genau das Kinder dazu animiert haben, Schokolade und Fruchtgummis selbst zu manipulieren, um Klicks zu sammeln. Der Trend an sich sei zwar nicht neu, erhalte jedoch durch reichweitenstarke Warnungen und teils KI-generierte Videos zusätzlichen Auftrieb.

Kein konkreter Challenge-Aufruf gefunden worden

Gut gemeinte Warnungen können das Problem zudem unbewusst befeuern: In den sozialen Medien führen Algorithmen schnell dazu, dass Themen nachgeahmt oder als Challenge aufgefasst werden – selbst ohne konkreten Aufruf dazu. Erwachsene sollten daher trotz aller Vorsicht besonnen bleiben, Meldungen vor dem Weiterleiten auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und emotionale Reaktionen vermeiden. Ein konkreter Challenge-Aufruf dazu sei aber nicht gefunden worden, heißt es.

14-jährige Wienerin gibt Manipulation zu

Von bundesweit 21 gemeldeten Verdachtsfällen manipulierter Süßigkeiten konnte die „SOKO Treat“ bisher vier aufklären. In Wien-Donaustadt etwa wurde eine 14-Jährige angezeigt, die ihre Süßigkeiten selbst präpariert hatte. Ein weiterer Fall im Bezirk wird noch untersucht, ein dritter betrifft in Niederösterreich gesammelte Süßwaren und wird dort weiterbearbeitet.