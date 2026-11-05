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Das Bild auf 5min.at zeigt Graz zur Herbstzeit.
Bis zum Nachmittag setzt sich in den meisten Regionen die Sonne durch.
Österreich
05/11/2026
Freitagswetter

Der Freitag in Österreich: In den meisten Regionen ein goldener Herbsttag

Lediglich im Westen zeigen sich am Freitag ein paar Wolken. In den Niederungen startet der Tag mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern in den Tag. Diese lösen sich jedoch im Laufe des Tages meist auf und machen der Sonne Platz.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Während sich im Westen ein paar Wolken zeigen, starten die tiefen Lagen Österreichs oft grau mit Nebel oder Hochnebel. Im Südosten, im Flachgau sowie im Salzkammergut hält sich das Grau mancherorts hartnäckig. Ganz im Westen ziehen nach und nach Wolken auf, in den übrigen Regionen setzt sich hingegen bis zum Nachmittag die Sonne durch.

Bis zu 14 Grad möglich

Je nach Sonnen-oder Nebelregion sind zwischen 4 und 14 Grad möglich. Auf den Bergen herrschen am Vormittag zudem überwiegend ideale Bedingungen für Bergtouren bei viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Nachmittags dämpfen von Westen her durchziehende Wolken die Sonne merklich, stellenweise geraten Gipfel in Nebel. Es bleibt aber bis zum Abend trocken.

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