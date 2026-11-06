Neue Steuerregeln ab 2027: Wer mehr zahlt und wer profitiert

Ab 2027 kommen auf viele Österreicher steuerliche Änderungen zu. Während manche Arbeitnehmer und Familien stärker belastet werden, sollen andere profitieren. Was sich ändert und worauf man achten sollte.

Mit dem Jahreswechsel 2027 kommen auf Arbeitnehmer, Familien und Pensionisten in Österreich zahlreiche finanzielle Änderungen zu. Einige Begünstigungen fallen weg, andere werden neu eingeführt. Besonders betroffen sind Menschen im Homeoffice, Eltern mit Kindern und Beschäftigte mit höheren Einkommen. Wer hingegen über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeitet, kann künftig deutlich Steuern sparen.

Homeoffice: Diese Steuerbegünstigung fällt weg

Wer regelmäßig von zu Hause arbeitet, muss sich ab 2027 auf eine Änderung einstellen. Das bisherige steuer- und abgabenfreie Telearbeitspauschale wird abgeschafft. Bisher konnten Arbeitgeber für berufliche Tätigkeiten außerhalb des Büros bis zu drei Euro pro Tag, maximal 300 Euro jährlich, steuerfrei auszahlen. Diese Begünstigung entfällt mit Jahresbeginn. Damit fallen auch die bisher damit verbundenen Nachweispflichten für mindestens 26 Telearbeitstage und die entsprechende Erfassung am Lohnzettel weg.

Familienbonus Plus: Für Eltern ändern sich die Regeln

Auch beim Familienbonus Plus gibt es Neuerungen. Der Steuerabsetzbetrag beträgt weiterhin bis zu 2.000,16 Euro jährlich für Kinder unter 18 Jahren. Allerdings gelten ab 2027 neue Regeln für die Aufteilung zwischen den anspruchsberechtigten Elternteilen. Für Kinder unter vier Jahren bleibt eine Aufteilung von 100 zu 0 Prozent oder 50 zu 50 Prozent möglich. Bei älteren Kindern gelten grundsätzlich andere Aufteilungsregeln. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa wenn ein jüngeres Geschwisterkind im Haushalt lebt, bestehen Ausnahmen. Besonders wichtig: Eltern, die den Familienbonus Plus direkt über ihren Arbeitgeber berücksichtigen lassen, sollten prüfen, ob sie aufgrund der neuen Regelungen das Formular E 33 vorlegen müssen. Das ist allerdings nicht in jedem Fall erforderlich.

Bis zu 15.000 Euro steuerfrei: Wer davon profitiert

Eine finanzielle Entlastung gibt es für Menschen, die nach Erreichen des gesetzlichen Regelpensionsalters weiterhin arbeiten. Mit der sogenannten Aktivpension können ab 1. Jänner 2027 bis zu 15.000 Euro jährlich aus begünstigter Erwerbstätigkeit steuerfrei bleiben. Das entspricht einem Freibetrag von bis zu 1.250 Euro pro Monat. Die Begünstigung gilt unter bestimmten Voraussetzungen sowohl für Menschen, die ihren Pensionsantritt aufschieben, als auch für jene, die bereits eine Alterspension beziehen und zusätzlich arbeiten. Außerdem entfällt für begünstigte unselbstständig Beschäftigte der eigene Beitrag zur Pensionsversicherung. Wichtig ist allerdings: Die 15.000 Euro sind keine Auszahlung vom Finanzamt, sondern ein Freibetrag. Wie hoch die tatsächliche Steuerersparnis ausfällt, hängt von der persönlichen Situation ab.

Höhere Einkommen: Sozialversicherungsbeiträge steigen

Für Beschäftigte mit höheren Einkommen wird die monatliche Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung zusätzlich zur regulären jährlichen Anpassung angehoben. Im Jahr 2027 steigt sie außerordentlich um weitere 150 Euro, 2028 kommen nochmals 50 Euro dazu. Dadurch kann für entsprechend gut verdienende Arbeitnehmer ein höherer Teil des Einkommens sozialversicherungspflichtig werden. Auch die bisherigen Ermäßigungen beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag für niedrige Einkommen werden schrittweise abgeschafft. Für bestehende Dienstverhältnisse ist eine mehrjährige Übergangsregelung vorgesehen.

Geringfügigkeitsgrenze bleibt unverändert

Eine weitere Änderung betrifft geringfügig Beschäftigte. Die Geringfügigkeitsgrenze wird 2027 nicht erhöht, sondern bleibt bei monatlich 551,10 Euro. Wer geringfügig arbeitet und eine Gehaltserhöhung erhält, sollte daher darauf achten, ob das Einkommen künftig über dieser Grenze liegt. Denn ein Überschreiten kann Auswirkungen auf die Sozialversicherung haben.

Auch Elektro-Firmenautos werden betroffen sein

Wer ein Elektroauto vom Arbeitgeber auch privat nutzen darf, muss sich ebenfalls auf neue Kosten einstellen. Ab 2027 wird für die Privatnutzung von arbeitgebereigenen Fahrzeugen mit null CO₂-Ausstoß ein steuerlicher Sachbezug eingeführt. Damit fällt ein bisheriger steuerlicher Vorteil von Elektro-Firmenautos weg. Wie stark sich die Änderung im Einzelfall auswirkt, hängt von den jeweils geltenden Sachbezugsregeln ab.

Was sollte man jetzt überprüfen?

Vor dem Jahreswechsel lohnt sich vor allem für Eltern, Beschäftigte im Homeoffice und Menschen kurz vor der Pension ein Blick auf die neuen Bestimmungen. Wer den Familienbonus Plus über die Lohnverrechnung erhält, sollte seine Aufteilung überprüfen. Beschäftigte mit einem Elektro-Firmenauto oder einem höheren Einkommen können sich bei der Personalverrechnung über mögliche Auswirkungen informieren. Die offiziellen Informationen zu den Änderungen stellt das Finanzministerium sowie das Unternehmensserviceportal zur Verfügung.