Wintersport: In diesen Bundesländern wird am meisten ausgegeben

Die Wintersportsaison steht vor der Tür und viele Österreicher bereiten sich bereits vor. Eine neue Umfrage zeigt, wie viel Geld für Ski, Snowboards und Bekleidung ausgegeben wird und welche Bundesländer vorne liegen.

Viele Österreicher bereiten sich bereits auf die Wintersportsaison vor. Eine aktuelle Umfrage zeigt deutliche Unterschiede bei den Ausgaben für die Ausrüstung.

Viele Österreicher bereiten sich bereits auf die Wintersportsaison vor. Eine aktuelle Umfrage zeigt deutliche Unterschiede bei den Ausgaben für die Ausrüstung.

Die Temperaturen sinken, die Vorfreude auf Schnee steigt: Österreich bereitet sich auf die Wintersportsaison 2026/27 vor. Ob neue Skijacke, Snowboard oder Helm – für die passende Ausrüstung greifen viele Wintersportfans ins Geldbörserl. Wie eine aktuelle Umfrage des Handelsverbands zeigt, geben Käufer durchschnittlich 213 Euro pro Jahr für Wintersportartikel aus. Besonders interessant: Je nach Bundesland und Altersgruppe unterscheiden sich die Ausgaben deutlich.

Mehr als jeder Zweite liebäugelt mit Wintersport

Laut dem aktuellen „HV Consumer Check“ planen 40 Prozent der befragten Österreicher fix, in der kommenden Saison Wintersport zu betreiben. Weitere 16 Prozent können sich vorstellen, auf die Piste, Loipe oder Rodelbahn zu gehen. Besonders groß ist die Begeisterung bei den Jüngeren: 61 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben bereits feste Wintersportpläne. Bei den 30- bis 44-Jährigen sind es 55 Prozent. Deutlich zurückhaltender zeigen sich die über 61-Jährigen, von denen 21 Prozent fix Wintersport betreiben möchten. Auch regional gibt es Unterschiede. In Tirol und Vorarlberg planen 50 Prozent fix Wintersportaktivitäten, in Oberösterreich und Salzburg sind es 43 Prozent. In Kärnten und der Steiermark liegt der Anteil bei rund 38 Prozent, in Wien bei 32 Prozent.

Ski, Snowboards und Bekleidung besonders gefragt

Unter den aktiven Wintersportlern haben 20 Prozent bereits neue Ausrüstung für die kommende Saison gekauft. Weitere 19 Prozent planen noch einen Einkauf. Insgesamt wollen damit 39 Prozent Geld für Wintersportartikel ausgeben oder haben dies bereits getan. Am häufigsten landen Bekleidung und Accessoires auf der Einkaufsliste. Sie machen 52 Prozent der bereits gekauften oder geplanten Anschaffungen aus. Dahinter folgen Ski und Snowboards mit 31 Prozent sowie Rodeln, Schlittschuhe und andere Wintersportgeräte mit 27 Prozent. Rund 19 Prozent setzen auf neue Sicherheitsausrüstung wie Helme, Protektoren oder Skibrillen.

In diesen Bundesländern wird am meisten ausgegeben

Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede beim Blick auf die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben für Wintersportartikel.

Bundesländer im Überblick Bundesländer Ausgaben pro Kopf Tirol und Vorarlberg 249 Euro Salzburg und Oberösterreich 246 Euro Wien 229 Euro Kärnten und Steiermark 189 Euro Niederösterreich und Burgenland 161 Euro

Damit geben Käufer in Tirol und Vorarlberg im Schnitt 88 Euro mehr aus als jene in Niederösterreich und dem Burgenland. Kärnten und die Steiermark liegen mit durchschnittlich 189 Euro unter dem österreichweiten Wert von 213 Euro.

Junge kaufen häufiger, Ältere geben mehr aus

Die jüngste befragte Generation zeigt sich besonders kauffreudig. Unter den aktiven Wintersportlern zwischen 18 und 29 Jahren haben bereits 32 Prozent Ausrüstung gekauft, weitere 23 Prozent planen einen Einkauf. Beim Budget liegt allerdings eine andere Altersgruppe vorne: Die 45- bis 61-Jährigen geben durchschnittlich 252 Euro pro Jahr aus. Dahinter folgen die über 61-Jährigen mit 221 Euro und die 30- bis 44-Jährigen mit 203 Euro. Die jüngste Generation kommt auf durchschnittlich 169 Euro.

Kaufen oder leihen? Das machen die Österreicher

Nicht jeder Wintersportfan möchte sich eine eigene Ausrüstung anschaffen. Laut der Umfrage nutzen 71 Prozent der befragten Ski-, Snowboard-, Langlauf- und Skitourensportler ausschließlich eigene Ausrüstung. 13 Prozent greifen hingegen ausschließlich auf geliehene Ausrüstung zurück. Weitere 16 Prozent kombinieren eigene und geliehene Sportartikel. Insgesamt nutzen somit 29 Prozent zumindest teilweise eine Leihausrüstung.

Sportfachhandel bleibt erste Anlaufstelle

Wer neue Ausrüstung benötigt, kauft diese bevorzugt im Sportfachhandel. 55 Prozent der aktiven Wintersportler nennen diesen als bevorzugte Einkaufsstätte. Online-Shops folgen mit 17 Prozent. Jeweils rund acht Prozent bevorzugen Kaufhäuser oder Second-Hand-Angebote.„Gerade beim Wintersport zählen Qualität, Passform und Sicherheit. Hier kann der stationäre Fachhandel mit seinem Sortiment, persönlicher Beratung und zusätzlichen Services punkten“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Zur Umfrage: Für den aktuellen HV Consumer Check befragte Reppublika Research & Analytics im Auftrag des Handelsverbands zwischen 2. und 17. Oktober 2026 insgesamt 1.013 Personen ab 18 Jahren in Österreich mittels Onlinebefragung. Die Stichprobe wurde als repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren ausgewiesen.