Depot schließt: Hinter diesen Abverkauf-Schnäppchen steckt eine Falle

Die Dekokette Depot zieht sich aus Österreich zurück. Doch jetzt nutzen Betrüger die Schließung für gefälschte Online-Shops. Mit extrem günstigen Angeboten sollen Kunden in die Falle gelockt werden.

Die bevorstehende Schließung der Dekokette Depot in Österreich sorgt nicht nur bei Kunden für Aufsehen. Auch Kriminelle haben die Situation für sich entdeckt. Wie die österreichische Plattform Watchlist Internet am 3. November berichtet, tauchen derzeit vermehrt gefälschte Depot-Online-Shops auf. Mit vermeintlichen Räumungsverkäufen und extremen Rabatten versuchen Betrüger, ahnungslose Schnäppchenjäger um ihr Geld zu bringen.

Depot schließt alle Filialen in Österreich

Hintergrund ist die Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft GDC Deutschland. Spätestens am 31. Jänner 2027 soll auch die letzte Depot-Filiale in Österreich schließen. Laut Watchlist Internet verlieren dadurch hierzulande 140 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Die bevorstehende Schließung nutzen Kriminelle gezielt aus. Über soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und X verbreiten sie Videos und Werbeanzeigen, die angebliche Ausverkäufe bewerben. Dahinter stecken jedoch keine offiziellen Angebote der Dekokette, sondern betrügerische Internetseiten.

Achtung: Depot hat keinen offiziellen Online-Shop mehr

Besonders wichtig für Kunden: Der offizielle Online-Shop von Depot wurde bereits Ende September 2026 geschlossen. Er war ausschließlich unter der Adresse depot-online.de erreichbar. Auf der früheren Shop-Seite warnt das Unternehmen inzwischen selbst vor Betrügern, die den Namen und die Produktbilder von Depot missbrauchen. Weitere offizielle Online-Shops für Restposten oder Räumungsverkäufe werden laut Unternehmen nicht betrieben. Wer also im Internet auf einen vermeintlichen Depot-Shop mit stark reduzierter Ware stößt, sollte keinesfalls vorschnell bestellen.

Dekoartikel um weniger als zwei Euro

Wie dreist die Betrüger vorgehen, zeigt ein von Watchlist Internet untersuchter Fake-Shop. Unter der Adresse depot-sale.top wurden unter anderem Servietten, Kerzen und Dekorationsartikel zu Preisen zwischen 60 Cent und 1,40 Euro angeboten. Die Seite verwendete das bekannte Depot-Logo und präsentierte ein Sortiment, das jenem der echten Dekokette ähnelte. Die Internetadresse wurde laut den Recherchen erst am 5. Oktober 2026 registriert. Besonders tückisch: Anders als bei vielen anderen Fake-Shops führten die Links zu den sozialen Netzwerken tatsächlich auf die offiziellen Depot-Profile. Dadurch konnte die betrügerische Seite auf den ersten Blick seriös wirken.

So erkennst du die Betrugsmasche Die Watchlist Internet nennt mehrere Warnsignale, auf die Kunden achten sollten: Extrem niedrige Preise: Selbst für einen Räumungsverkauf wirken die Angebote ungewöhnlich günstig.

Selbst für einen Räumungsverkauf wirken die Angebote ungewöhnlich günstig. Verdächtige Internetadressen: Die Seiten verwenden Domains, die nicht zur früheren offiziellen Depot-Adresse gehören.

Die Seiten verwenden Domains, die nicht zur früheren offiziellen Depot-Adresse gehören. Sprachliche Auffälligkeiten: Auf manchen Seiten werden deutsche und englische Begriffe vermischt.

Auf manchen Seiten werden deutsche und englische Begriffe vermischt. Werbung auf Social Media: Betrüger locken mit vermeintlichen Ausverkäufen über Videos und bezahlte Anzeigen.

Allein im Oktober fand Watchlist Internet bei einer Suche nach „Depot Store“ in der Meta-Werbebibliothek rund 90 Werbeanzeigen für Österreich. Diese waren zum Zeitpunkt der Recherche nicht mehr aktiv.

Bereits bestellt? Das solltest du jetzt tun

Wer bereits in einem gefälschten Depot-Shop eingekauft hat, sollte möglichst rasch reagieren. Besonders bei Zahlungen mit Kreditkarte besteht unter Umständen die Möglichkeit, eine Rückbuchung zu beantragen. Betroffene sollten deshalb umgehend ihre Bank oder ihren Kreditkartenanbieter kontaktieren und den Vorfall schildern. Auch wenn die Zahlung über den Dienstleister Stripe abgewickelt wurde, ist die Bank beziehungsweise das Kreditkartenunternehmen die richtige Anlaufstelle. Wichtig ist außerdem, mögliche Beweise wie Bestellbestätigungen, Zahlungsbelege und Screenshots zu sichern. Da Betrüger bei einer Bestellung auch persönliche Daten erhalten können, sollten Betroffene in der Folge besonders aufmerksam gegenüber verdächtigen Nachrichten oder weiteren Betrugsversuchen bleiben. Die wichtigste Regel lautet daher: Depot betreibt keinen offiziellen Online-Shop mehr. Angebote, die derzeit im Internet unter dem Namen der Dekokette auftauchen, sind keine autorisierten Depot-Räumungsverkäufe.

©Depot Online/Screenshot Die offizielle Warnung von Depot vor betrügerischen Online-Shops.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 09:23 Uhr aktualisiert