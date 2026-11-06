Betten Reiter bekommt neuen Eigentümer: Das ändert sich jetzt

Beim österreichischen Heimtextilien-Unternehmen Betten Reiter steht ein Eigentümerwechsel bevor. Die Loxone Lighthouse GmbH übernimmt die Eigentümerverantwortung für das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Leonding bei Linz. Betroffen sind 18 Standorte in ganz Österreich und insgesamt 385 Mitarbeiter. Für Kunden und Beschäftigte soll sich vorerst wenig ändern.

Geschäftsführung bleibt bestehen

Wie die beiden Unternehmen am Freitag, dem 6. November 2026, bekannt geben, soll die bisherige Geschäftsführung mit Monika Zechmeister und Peter Hildebrand unverändert bestehen bleiben. Auch die bestehenden Standorte sollen weitergeführt werden. „Es ist mir ein Herzensanliegen, Betten Reiter sicher in die Zukunft zu führen“, erklärt Geschäftsführer Peter Hildebrand. Mit Loxone Lighthouse habe man eine Lösung für die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens gefunden.

Neuer Eigentümer setzt auf Kontinuität

Loxone Lighthouse ist auf die Übernahme mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Geschäftsführer Rainer Eisner betont, dass man keine kurzfristigen Finanzinvestitionen verfolge, sondern langfristig als Eigentümer tätig sein wolle. „Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen“, erklärt Eisner. Auch Peter Hildebrand sieht in der Übernahme eine Möglichkeit, das Unternehmen langfristig abzusichern. Er selbst soll Betten Reiter weiterhin aktiv erhalten bleiben.

Übernahme muss noch genehmigt werden

Konkret hat die Loxone Lighthouse GmbH sämtliche Anteile der Cornelia Hildebrand Privatstiftung und der Theresia Strumberger Privatstiftung an der H.R.S. Textil GmbH übernommen. Diese ist die Konzernmutter der Reiter Gruppe. Die Transaktion wurde bereits bei der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung angemeldet. Erst nach der entsprechenden Genehmigung soll die Übernahme endgültig abgeschlossen werden. Laut Unternehmensangaben ist ein rückwirkender Abschluss mit 1. März 2026 vorgesehen.

86 Millionen Euro Jahresumsatz

Betten Reiter wurde 1953 gegründet und zählt zu den bekanntesten österreichischen Unternehmen im Bereich Heimtextilien. Mit seinen 18 Filialen erwirtschaftete der Betrieb zuletzt einen Jahresumsatz von rund 86 Millionen Euro. In der eigenen Manufaktur in Leonding werden unter anderem hochwertige Heimtextilien produziert. Loxone Lighthouse wurde 2020 gegründet und gehört zur Loxone-Gruppe mit Sitz in Kollerschlag in Oberösterreich. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehr als zehn Firmenübernahmen in Österreich und Deutschland abgeschlossen. Für Betten Reiter soll die neue Eigentümerstruktur vor allem eines bringen: langfristige Stabilität bei gleichzeitiger Fortführung der bisherigen Unternehmensstrategie.

©Loxone Lighthouse GmbH Loxone-Lighthouse Geschäftsführer Rainer Eisner, Betten Reiter Geschäftsführer Peter Hildebrand

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 09:52 Uhr aktualisiert