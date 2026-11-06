„Sendung mit der Maus“ trauert: Kinderbuch-Legende Janosch ist tot

Seine Geschichten begleiteten Generationen von Kindern: Der Autor und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Auch die „Sendung mit der Maus“ nimmt Abschied.

Mit Figuren wie Tiger, Bär und der Tigerente wurde Janosch weltbekannt. Die „Sendung mit der Maus“ erinnert an den verstorbenen Kinderbuchautor.

Mit Figuren wie Tiger, Bär und der Tigerente wurde Janosch weltbekannt. Die „Sendung mit der Maus“ erinnert an den verstorbenen Kinderbuchautor.

Mit seinen Geschichten rund um Tiger, Bär und die Tigerente begeisterte er Generationen von Kindern. Nun ist der Kinderbuchautor und Illustrator Janosch im Alter von 95 Jahren gestorben. Die „Sendung mit der Maus“ nahm am 4. November 2026 mit einem emotionalen Beitrag Abschied von dem Künstler.

Geschichten, die Generationen prägten

Besonders bekannt wurde Janosch durch sein Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“. Darin machen sich Tiger und Bär auf die Suche nach dem Land ihrer Träume – und entdecken schließlich, dass ihr Zuhause der schönste Ort sein kann. Ende der 1970er-Jahre wurde die Geschichte als Zeichentrickfilm in der „Sendung mit der Maus“ gezeigt und entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Auch danach waren Janoschs Figuren regelmäßig in der beliebten Kindersendung zu sehen. Später erhielten sie mit „Janoschs Traumstunde“ sogar eine eigene Zeichentrickserie.

Mehr als nur Kindergeschichten

In seinen Werken erzählte Janosch von Freundschaft, Mut, Vertrauen und Zusammenhalt. Dabei waren seine Figuren nicht immer perfekt: Sie waren eigensinnig, manchmal frech, aber stets liebenswert. Ob Tiger und Bär auf Schatzsuche gingen, das kleine Schweinchen einen Tigerbruder haben wollte oder eine Grille versuchte, den Winter zu überstehen – Janoschs Geschichten vermittelten große Botschaften auf einfache und humorvolle Weise. Besonders ein Satz aus seinen Werken bleibt vielen Menschen in Erinnerung: „Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten.“

„Wir sind traurig und dankbar“

Auch das Team der „Sendung mit der Maus“ würdigte den verstorbenen Künstler in einem Beitrag auf Facebook. „Wir sind traurig – und dankbar für die Geschichten, die unser Freund Janosch erschaffen hat“, heißt es darin. Mit Janosch verliert die Kinderbuchwelt einen Geschichtenerzähler, dessen Figuren und Botschaften viele Menschen über ihre Kindheit hinaus begleitet haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 11:20 Uhr aktualisiert