Gehaltsverhandlungen für 90.000 Beschäftigte: „Gute Arbeit kostet nun mal Geld“

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die österreichische IT-Branche gibt es weiterhin keine Einigung. Auch die zweite Gesprächsrunde endete ohne Fortschritt.

Sechs Stunden lang wurde über die Gehälter in der österreichischen IT-Branche verhandelt. Ein neues Angebot der Arbeitgeber gab es dabei allerdings nicht. Wie die Gewerkschaft GPA mitteilt, blieb die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft hält deshalb an ihren bisherigen Forderungen fest: Die Mindestgehälter, die tatsächliche Gehaltssumme der Beschäftigten sowie die Lehrlingseinkommen sollen um jeweils 3,9 Prozent steigen.

Arbeitgeber bieten deutlich weniger

Die Arbeitgeberseite bleibt hingegen bei ihrem bisherigen Vorschlag. Dieser sieht eine Erhöhung der Mindestgehälter um zwei Prozent und der sogenannten IST-Gehaltssumme um 1,2 Prozent vor. Für die Gewerkschaft ist das zu wenig. GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch bezeichnet das Angebot als nicht akzeptabel und kritisiert die Haltung der Arbeitgeber. Aus Sicht der Gewerkschaft würden die wirtschaftlichen Zahlen der Branche deutlich höhere Gehaltssteigerungen rechtfertigen.

Gewerkschaft verweist auf gute Wirtschaftslage

Laut der Herbstprognose des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO soll der Bereich Information und Kommunikation im Jahr 2026 um 2,2 Prozent wachsen. Für die gesamte österreichische Wirtschaft wird hingegen nur ein Wachstum von 0,9 Prozent erwartet. Auch die Branchenumsätze von 44,31 Milliarden Euro, ein Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, führt die GPA als Argument für ihre Forderungen an. „Gute Arbeit kostet nun mal Geld“, betont Patzak-Windisch. Die Beschäftigten müssten sich laufend weiterbilden und seien für den Erfolg der Unternehmen entscheidend.

So geht es jetzt weiter

Ob sich Arbeitgeber und Gewerkschaft bei den nächsten Gesprächen annähern, bleibt offen. Die GPA fordert jedenfalls ein verbessertes Angebot und Verhandlungen auf Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung. Die nächste KV-Verhandlungsrunde ist für den 23. November 2026 angesetzt. Bis dahin bleibt unklar, mit welchen Gehaltserhöhungen die mehr als 90.000 IT-Beschäftigten rechnen können.