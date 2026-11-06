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/ ©Geben für Leben
Das Bild auf 5min.at zeigt Leonie.
Nach einer Zeit voller Sorgen und Ungewissheit gibt es endlich erfreuliche Neuigkeiten für Leonie und ihre Familie.
Österreich
06/11/2026
Neue Hoffnung

Leonie kämpft gegen Leukämie: Endlich passender Stammzellspender gefunden

Eine Nachricht, die Hoffnung macht: Für die an Leukämie erkrankte Leonie wurde ein passender Stammzellspender gefunden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(206 Wörter)
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Nach einer Zeit voller Sorgen und Ungewissheit gibt es endlich erfreuliche Neuigkeiten für Leonie und ihre Familie. Wie der Verein „Geben für Leben“ am 31. Oktober mitteilte, konnte ein genetisch passender Stammzellspender gefunden werden. Für Leonie bedeutet das einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg, die Leukämie zu überwinden. Eine Stammzelltransplantation kann bei bestimmten Formen der Erkrankung eine Chance auf Heilung bieten.

Ein Mensch schenkt Leonie neue Hoffnung

Hinter der erfreulichen Nachricht steht eine Person, die sich zuvor freiwillig als Stammzellspender registrieren ließ. Durch diese Entscheidung konnte nun eine genetische Übereinstimmung mit Leonie festgestellt werden. Der Verein zeigt sich über die Entwicklung besonders erfreut und wünscht dem Mädchen und seiner Familie viel Kraft für die bevorstehenden Schritte.

Verein ruft zur Registrierung auf: So kannst du Leben retten

Leonies Geschichte soll auch anderen Betroffenen Mut machen. Gleichzeitig erinnert „Geben für Leben“ daran, wie wichtig die Registrierung als potenzieller Stammzellspender ist. Denn für Menschen mit Leukämie kann ein passender Spender eine entscheidende Chance auf Heilung bedeuten. Wer sich über eine mögliche Stammzellspende informieren oder selbst registrieren möchte, findet weitere Informationen auf der Website von Geben für Leben.

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