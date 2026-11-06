Sonne, Nebel und Regen: So wird das Wetter am Samstag in Österreich

Österreich erwartet am Samstag, dem 7. November, einen Wetter-Mix: Während sich der Osten und Südosten vielerorts über strahlenden Sonnenschein freuen dürfen, ziehen im Westen dichtere Wolken auf.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Österreich von zwei unterschiedlichen Seiten. Laut der Prognose von GeoSphere Austria dürfen sich vor allem die Regionen östlich einer Linie von Salzburg bis Klagenfurt auf viel Sonnenschein freuen. Abseits der Nebelfelder bleibt der Himmel dort nahezu wolkenlos. Allerdings könnte der Nebel mancherorts für trübe Stimmung sorgen. Regional halten sich die Nebelfelder hartnäckig und lösen sich teilweise erst nach Mittag auf.

Im Westen sind Regenschauer möglich

Weniger freundlich präsentiert sich das Wetter im Westen und Südwesten Österreichs. Hier ziehen deutlich mehr Wolken durch, zeitweise ist es sogar dicht bewölkt. Stellenweise kann etwas Regen fallen. In höheren Lagen ist auch Schnee möglich. Die Schneefallgrenze liegt laut GeoSphere Austria oberhalb von 1.500 Metern. Am Nachmittag stehen die Chancen aber auch im Westen besser, dass sich die Sonne zumindest zeitweise zeigt. Abseits der möglichen Niederschläge bleibt es trocken.

Bis zu 11 Grad am Nachmittag

In den frühen Morgenstunden wird es teilweise frostig. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und plus 7 Grad. Am mildesten startet der Samstag im Rheintal. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen österreichweit auf 6 bis 11 Grad. Dazu weht überwiegend schwacher Wind aus Ost bis Süd, im Osten kann dieser auch mäßig ausfallen.