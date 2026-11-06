Christkind spielen: So kannst du Kindern in Not zu Weihnachten helfen

Weihnachten soll für alle Kinder schön sein: Der Samariterbund und die Österreichische Post sammeln wieder Geschenke für Kinder in Armut. So kannst du bei der Aktion „Spielen Sie Christkind!“ mitmachen.

Jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut bedroht. Wenn das Geld bereits für alltägliche Ausgaben knapp wird, sind Weihnachtsgeschenke für viele Eltern kaum leistbar. Genau hier wollen der Samariterbund und die Österreichische Post mit ihrer Aktion helfen. Unter dem Motto „Spielen Sie Christkind!“ werden auch heuer wieder Geschenke für Kinder gesammelt, deren Familien sich solche Überraschungen oft nicht leisten können.

Mehr als 22.000 Geschenke im Vorjahr

Wie groß die Hilfsbereitschaft ist, zeigte sich bereits 2025: Mehr als 22.000 Weihnachtspackerl wurden gesammelt und österreichweit an Kinder verteilt. Auch 2026 übernimmt die Österreichische Post wieder den kostenlosen Versand. Freiwillige und Mitarbeiter des Samariterbundes kümmern sich anschließend darum, dass die Geschenke bei den Kindern ankommen. „Mit jedem einzelnen Päckchen tragen wir dazu bei, dass auch Kinder, die in Armut leben, ein schönes Weihnachtsfest erleben können“, erklärt Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller.

So einfach kannst du mitmachen

Wer einem Kind zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte, kann selbst ein Geschenk zusammenstellen. Der Samariterbund empfiehlt einen Wert von rund 20 bis 40 Euro. Das Geschenk wird weihnachtlich verpackt und gemeinsam mit einem kurzen Hinweis, etwa zur passenden Altersgruppe, in eine neutrale Versandverpackung gegeben. Anschließend muss das Paket gut sichtbar mit „#TeamChristkind“ gekennzeichnet werden. Alternativ kann ein kostenloses Versandetikett der Post verwendet werden. Die fertigen Pakete können bis einschließlich 23. Dezember 2026 kostenlos in einer Postfiliale oder bei einem Postpartner abgegeben werden. Auch Geldspenden sind möglich. Weitere Informationen zur Weihnachtsaktion gibt es unter samariterbund.net/christkind. Das kostenlose Versandetikett ist auf post.at/geschenkpaket erhältlich.