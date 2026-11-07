Am 11. November ist Schluss: Amazon streicht beliebten Kunden-Vorteil

Aus für Gratis-Lieferung: Lieferando-Bestellungen werden für zahlreiche Amazon-Prime-Mitglieder bald teurer, da der beliebte Gratis-Liefervorteil zum 11. November 2026 ausläuft.

Schlechte Nachrichten für Amazon Prime-Mitglieder: Ab dem 11. November 2026 entfällt die kostenfreie Lieferung bei Lieferando. Wer bisher ab 15 Euro Bestellwert ohne Lieferaufpreis bei teilnehmenden Restaurants essen konnte, muss sich auf neue Konditionen gefasst machen. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Aber immerhin: Für bisherige Nutzer gibt es eine Übergangsaktion.

Trostpflaster für bestehende Kunden

Völlig leer gehen bestehende Kunden vorerst nicht aus: Eine 90 Tage laufende Übergangsaktion bei Lieferando+ bringt berechtigten Nutzern bis zu 15 kostenlose Lieferungen (je 5 pro 30 Tage). Die Freischaltung passiert automatisch (sichtbar in der App unter „Mein Lieferando+“). Ob die Aktion tatsächlich ausnahmslos allen bisherigen Prime-Nutzern zur Verfügung steht, ist aktuell aber noch offen, heißt es.

Aus für Lieferando-Vorteil nach zwei Jahren

Wer Amazon Prime hat, konnte sein Konto seit Juni 2024 mit Lieferando verknüpfen und ab 15 Euro Bestellwert nach Herzenslust ohne Liefergebühr bestellen. Dieses beliebte Extra wird nun gestrichen: Die Partnerschaft endet am 11. November 2026, ab dem 12. November ist das unbegrenzt kostenlose Bestellen Geschichte. Amazon weist Kundinnen und Kunden aktuell per E-Mail und auf der Website auf die anstehende Änderung hin. Die genauen Hintergründe für das Ende der Kooperation zwischen Amazon Prime und Lieferando sind derzeit unklar. Ein offizielles Statement zu den Gründen steht bislang noch aus.

Wie geht es nach der Übergangsfrist weiter?

Nach den 90 Tagen fallen die Liefergebühren wieder in voller Höhe an, sofern keine weiteren Angebote greifen. Wichtig dabei: „Kostenlose Lieferung“ heißt nicht zwingend, dass keinerlei Extrakosten entstehen. Auch in der Übergangsphase stellt Lieferando unter Umständen Servicegebühren in Rechnung. Wer auf Nummer sicher gehen will, prüft vor dem Bezahlen die finale Gesamtsumme im Warenkorb.

Wie oft bestellst du Essen? Täglich Mehrmals in der Woche Einmal im Monat Ich koche selbst Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 07:43 Uhr aktualisiert