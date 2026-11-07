Angriff auf Online-Shop von Casinos Austria: Kundendaten entwendet

Kundinnen und Kunden von Casinos Austria müssen sich nach einem Sicherheitsvorfall auf verstärkte Phishing- und Betrugsversuche einstellen. Es ist davon auszugehen, dass Kundendaten entwendet wurden.

Zwischen dem 2. und 5. November 2026 verschafften sich Unbekannte unbefugten Zugriff auf Server des IT-Dienstleisters INCERT eTourismus GmbH & Co KG, der den Online-Gutscheinshop des Glücksspielunternehmens Casinos Austria betreibt. Wie in einem aktuellen Kundenschreiben mitgeteilt wird, ist davon auszugehen, dass im Zuge des Angriffs bestimmte Kundendaten entwendet wurden.

Umfassende Kundendaten abgegriffen – Bankdaten sicher

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind Personen betroffen, die über den Online-Shop Gutscheine erworben haben. Zahlungsinformationen wie Kreditkarten- oder Bankverbindungen seien laut Unternehmensangaben hingegen nicht betroffen, da diese nicht im System des Shops gespeichert werden.

Die potenziell kompromittierten Datensätze umfassen: Vor- und Nachnamen, Geburtsdaten sowie Postanschriften

E-Mail-Adressen und Telefonnummern

Bestelldetails sowie konkrete Gutscheincodes

Hohe Gefahr durch personalisiertes Phishing

Sicherheitsexperten und das Unternehmen warnen vor den möglichen Folgen des Vorfalls. Da die Angreifer im Besitz echter Bestelldaten sind, besteht ein erhöhtes Risiko für hochentwickelte Phishing-Angriffe (Spear Phishing). Betrügerische Nachrichten per E-Mail, SMS oder Telefon könnten reale Kaufdetails enthalten und dadurch besonders authentisch wirken. Zudem bestehe das Risiko eines Identitätsmissbrauchs, beispielsweise durch Warenbestellungen im Namen der Betroffenen.

©Casinos Austria Kundinnen und Kunden erhielten am Samstagmorgen ein Schreiben des Glücksspielkonzerns.

Datenschutzbehörde eingeschaltet

Die ausgenutzte Sicherheitslücke wurde laut Betreiber am 5. November 2026 geschlossen. Im Zuge der Sofortmaßnahmen wurden Zugangsdaten erneuert und die Systemüberwachung intensiviert. Sowohl der Dienstleister als auch Casinos Austria haben den Vorfall bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (DSB) gemeldet. Eine detaillierte forensische Untersuchung zur genauen Anzahl der betroffenen Personen läuft. Kundinnen und Kunden wird zu erhöhter Vorsicht geraten.

Handlungsempfehlungen für Betroffene: Skepsis bei Kontaktaufnahmen: Mitteilungen bezüglich offener Zahlungen, Bestellungen oder Verifizierungen sollten kritisch geprüft werden. Casinos Austria betont, niemals per E-Mail oder Telefon nach Passwörtern oder Bankdaten zu fragen.

Keine Links anklicken: Links oder Anhänge in unerwarteten Nachrichten sollten nicht geöffnet werden.

Konten im Blick behalten: Betroffene sollten auf unaufgeforderte Rechnungen, Mahnungen oder Lieferankündigungen achten, um etwaigen Identitätsdiebstahl frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 09:04 Uhr aktualisiert