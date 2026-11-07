Jüngster Bürgermeister Österreichs: 22-Jähriger führt jetzt Heugraben

Der Gemeinderat von Heugraben (Güssing / Burgenland) hat den 22-Jährigen Stefan Krammer am Freitag zum Bürgermeister gewählt. Damit ist er der jüngste Ortschef Österreichs.

Für Stefan Krammer ist das neue Amt vor allem eine Chance, seine Gemeinde aktiv mitzugestalten. „Ich will zeigen, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und etwas bewegen können“, sagt er. Neu in der Politik ist er trotzdem nicht: Seit 2022 engagiert er sich in der Gemeindepolitik, politisch interessiert war er nach eigenen Angaben schon immer. Eine große Rolle spiele für ihn auch die politische Bildung in der Schule – und ein gesundes Maß an Allgemeinwissen.

194 Bürgermeister unter 40 Jahren

Krammer ist zwar der Jüngste, aber längst nicht allein: Österreichweit sind 194 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jünger als 40 Jahre. In 18 Gemeinden ist der Ortschef oder die Ortschefin sogar unter 30. Die meisten jungen Gemeindeoberhäupter hat Niederösterreich mit 53, dahinter folgt Oberösterreich mit 42. In Kärnten sind es nur fünf. Die jüngste Bürgermeisterin des Landes ist Nicole Thaller (30) aus Hofkirchen im Traunkreis in Oberösterreich.

Die jüngsten Bürgermeister in den Bundesländern Burgenland , Gemeinde Heugraben: Stefan Krammer (22)

, Gemeinde Heugraben: Stefan Krammer (22) Niederösterreich , Gemeinde Hainburg an der Donau: Johannes Gumprecht (26)

, Gemeinde Hainburg an der Donau: Johannes Gumprecht (26) Oberösterreich , Gemeinde Baumgartenberg: Alexander Leutgeb (28)

, Gemeinde Baumgartenberg: Alexander Leutgeb (28) Tirol , Gemeinde Sölden: Maximilian Riml (28)

, Gemeinde Sölden: Maximilian Riml (28) Vorarlberg , Gemeinde Düns: Lukas Batlogg (28)

, Gemeinde Düns: Lukas Batlogg (28) Steiermark , Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld: Lukas Vogl (29)

, Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld: Lukas Vogl (29) Salzburg , Gemeinde Schleedorf: Martina Berger (31)

, Gemeinde Schleedorf: Martina Berger (31) Kärnten, Gemeinde Kappel am Krappfeld: Andrea Feichtinger-Sacherer (37)

Jungbürgermeister treffen sich in Graz

Viele von ihnen lernen sich bald persönlich kennen: Am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. November, lädt der Österreichische Gemeindebund – die Interessenvertretung der Gemeinden und Städte – bereits zum fünften Mal zum Jungbürgermeistertreffen. Diesmal geht es nach Graz. Das Netzwerktreffen ist partei- und bundesländerübergreifend.

Auf dem Programm stehen unter anderem Empfänge bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und bei Landeshauptmann Mario Kunasek. Beim Abendempfang sind Bundesministerin Claudia Bauer, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Erwin Dirnberger, Präsident des steirischen Gemeindebunds, mit dabei. Das ganze Programm gibt es auf der Website des Gemeindebunds.

Mut zum Scheitern

Seinen Gleichaltrigen will der neue Bürgermeister von Heugraben vor allem eines mitgeben: „Junge Menschen sollen sich etwas zutrauen und den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Was ist schließlich das Schlimmste, das passieren kann? Natürlich kann man auch scheitern – aber sich nicht einzubringen wäre schlimmer.“