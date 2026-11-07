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/ ©APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Der Mann wollte sich seiner fünfjährigen Freiheitsstrafe offenbar durch die Flucht ins Ausland entziehen.
Wien, 10. Bezirk
07/11/2026
Festgenommen

Europäischer Haftbefehl: Gesuchter Straftäter am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Eine routinemäßige Personenkontrolle am Wiener Hauptbahnhof endete gestern Nachmittag für einen gesuchten Straftäter hinter Gittern.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion hielten am Nachmittag einen 32-jährigen slowakischen Staatsangehörigen im Bahnhofsbereich an. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein aufrechter Europäischer Haftbefehl vorlag. Die slowakischen Behörden fahndeten bereits nach dem 32-Jährigen.

Handschellen klickten an Ort und Stelle

Er war rechtskräftig zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, der er sich offenbar durch die Flucht ins Ausland entziehen wollte. Für den Gesuchten klickten an Ort und Stelle die Handschellen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Dort wartet er nun auf das anstehende Auslieferungsverfahren an die slowakische Justiz.

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