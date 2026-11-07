Führerschein: Pflichttausch betrifft Millionen Österreicher

Bis spätestens 2033 müssen alle Führerscheine im Papierformat sowie ältere Scheckkarten ausgetauscht werden. Erfahren Sie hier, wer handeln muss und welche Bestimmungen bereits in Kraft sind.

In den nächsten Jahren verliert unter anderem der rosa Papierführerschein seine Gültigkeit.

In den nächsten Jahren verliert unter anderem der rosa Papierführerschein seine Gültigkeit.

Abschied vom rosa Papierführerschein: Eine EU-Verordnung verpflichtet Autofahrer dazu, das Kult-Dokument in den kommenden Jahren umzutauschen. Alle vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellten Dokumente müssen bis spätestens 19. Jänner 2033 auf das aktuelle EU-Kartenformat umgeschrieben sein. Anders als in anderen Ländern gibt es in Österreich dafür keine gestaffelten Fristen nach Geburtsjahrgang.

Papierführerscheine in Österreich noch stark vertreten

Von wegen seltenes Relikt: Der rosa Papierführerschein ist in Österreich keineswegs die Ausnahme. Tatsächlich macht er schätzungsweise noch fast ein Drittel aller Dokumente aus. Rund 2,5 der etwa 7,5 Millionen Führerscheine in Österreich bestehen nach wie vor aus Papier. Trotz fehlendem Ablaufdatum müssen sie bis 2033 ersetzt werden. Betroffen vom notwendigen Umtausch in den kommenden Jahren sind übrigens nicht nur Papierführerscheinbesitzer, sondern auch jene Menschen, die einen Scheckkarten-Schein vor dem 19. Jänner 2013 bekommen haben. Der Grund: Alle danach ausgestellten Scheine sind EU-weit einheitlich.

Bei jeder Führerscheinbehörde möglich

Der Umtausch kann bei jeder österreichischen Führerscheinbehörde erledigt werden. Einen nach Jahrgängen gestaffelten Zeitplan wie in Deutschland gibt es dabei nicht. Nach dem Stichtag verliert das alte Dokument zwar seine Gültigkeit, die eigentliche Lenkberechtigung bleibt jedoch unberührt – es handelt sich um einen rein administrativen Tausch.

Neue Führerscheine 15 Jahre lang gültig

Alte Führerscheine bleiben bis 2033 gültig, solange alle Angaben lesbar sind, das Foto erkennbar ist und kein früheres Datum vermerkt wurde. Vor dem 19. Jänner 2033 ist der Umtausch freiwillig. Wer ihn vorzieht, vermeidet jedoch drohenden Andrang kurz vor Fristende sowie potenziell steigende Gebühren. Neue Scheckkartenführerscheine sind insgesamt 15 Jahre lang gültig. Die Befristung von 15 Jahren gilt dabei aber nur für das Führerscheindokument selbst (damit das Passfoto und die Sicherheitsmerkmale aktuell bleiben), nicht aber für die eigentliche Fahrberechtigung.

Hast du noch einen „alten“ Papier-Führerschein? Ja, hab ich noch Nein, hab schon den Neuen Ich hab (noch) keinen Führerschein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 13:12 Uhr aktualisiert