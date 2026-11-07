112.317 Autofahrer mit Smartphone erwischt: Braucht Österreich Handyblitzer?

Tausende werden mit dem Smartphone am Steuer erwischt. Jetzt fordert der VCÖ moderne Handyblitzer auch für Österreich. Ein Vorstoß mit Zündstoff für Autofahrer: Wäre das ein sinnvoller Schutz oder übertrieben?

Ein kurzer Blick aufs Display, eine getippte Kurznachricht oder das Telefonat ohne Freisprecheinrichtung: Was für viele noch immer wie ein Kavaliersdelikt wirkt, zählt auf den Straßen zu den größten Gefahrenquellen überhaupt. Jetzt legt die Mobilitätsorganisation VCÖ einen Vorschlag auf den Tisch, der für Gesprächsstoff sorgen dürfte: Auch in Österreich sollen sogenannte Handyblitzer zum Einsatz kommen.

Reaktionszeit wie mit 0,8 Promille

Die Begründung für die Forderung stützt sich auf alarmierende Fakten. Wer mit dem Telefon am Ohr ein Fahrzeug lenkt ,reagiert im Ernstfall ähnlich verzögert wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille, so der VCÖ. Beim Lesen von Nachrichten wiederum sind Autofahrer laut Untersuchungen rund zwei Sekunden lang im absoluten Blindflug unterwegs. Bei Tempo 50 legt ein Wagen in dieser Zeit knapp 30 Meter zurück – eine Distanz, auf der ein plötzliches Bremsmanöver oder ein Kind auf der Fahrbahn fatale Konsequenzen haben kann.

Handy am Steuer: 112.317 Personen in Österreich 2025 „erwischt“

Wie weit verbreitet das Problem ist, belegen die Zahlen der Exekutive. Im Jahr 2025 wurden beispielsweise in Kärnten 7.264 Personen mit dem Smartphone am Steuer erwischt, österreichweit waren es sogar 112.317. In der Steiermark wurden letztes Jahr fast 16.300 Personen mit Handy am Steuer erwischt. Laut VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk war Unachtsamkeit im Vorjahr die häufigste Ursache für Unfälle mit Personenschaden in Kärnten: Rund 30 Prozent der Crashs gingen darauf zurück, 1.009 Menschen wurden verletzt, zwölf verloren ihr Leben. In der Steiermark wurden bei Verkehrsunfällen, die wegen Ablenkung und Unachtsamkeit verursacht wurden, 2.084 Menschen verletzt, weitere 21 Menschen kamen ums Leben. Österreichweit waren es sogar 12.882 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, davon endeten 114 Unfälle tödlich. Da herkömmliche Kontrollen nur die Spitze des Eisbergs erfassen würden, will der VCÖ den Druck nun erhöhen.

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Handyblitzer bereits in Deutschland

Als Vorbild dient das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz, wo derartige Systeme seit April 2025 erprobt werden. Deutschland plant nun den Einsatz der Handyblitzer flächendeckend zu erlauben, um wirksamer kontrollieren zu können, heißt es. Die Funktionsweise: Spezielle Kameras erfassen vorbeifahrende Fahrzeuge und schlagen automatisch an, wenn eine Person am Steuer ein Smartphone bedient. Zur Absicherung prüft die Polizei jedes entstandene Foto nochmals händisch, bevor eine Strafe ausgestellt wird. Um das System in Österreich aufzustellen, müsste lediglich die Straßenverkehrsordnung (StVO) novelliert werden, teilt der VCÖ weiter mit.