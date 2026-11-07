„Vielleicht zum letzten Mal“: Maria darf noch einmal die Hand ihres Mannes halten

Nach einem schweren Arbeitsunfall kämpft ein Mann auf der Intensivstation um sein Leben. Seine Ehefrau Maria musste das Unglück mit ansehen und befindet sich selbst in schlechtem Zustand. Die "Rollenden Engel" stehen zur Seite.

Nur zwei Stunden nach dem dringenden Anruf von Maria machte der Verein Rollende Engel das Unmögliche möglich: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter holten Ehefrau Maria, die sich seit dem schrecklichen Unfall in einem anderen Krankenhaus befindet, an das Krankenbett ihres Mannes auf der Intensivstation – für einen vielleicht letzten gemeinsamen Moment. Schicksale, die selbst erfahrene Helfer sprachlos zurücklassen.

Künstliche Beatmung- die Chancen stehen nicht gut

Eigentlich stand an diesem Tag eine andere Wunscherfüllung am Programm, doch Marias Anruf aus der Klinik warf alle Planungen über den Haufen. Diese hatte Tage zuvor ein traumatisches Unglück miterleben müssen: Ihr Ehemann war vor ihren Augen von einem Baugerüst gestürzt. Ihre ebenfalls anwesende Tochter leitete Reanimationsmaßnahmen ein, ehe der Notarzt kam. Die schwer traumatisierte Maria wünschte sich nun nichts mehr, als ihren Gatten am Krankenbett besuchen zu können. Seit wenigen Tagen liegt er mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Die Prognosen sind leider nicht gut. Dennoch geben die behandelnden Ärzte sowie das gesamte Pflegepersonal alles, um für ihn zu kämpfen.

„Wir wünschen den beiden von ganzem Herzen viel Kraft, alles erdenklich Gute und vor allem eine baldige Genesung. Wir hoffen und wünschen uns, dass sich alles doch noch zum Guten wendet und ihr beide wieder gemeinsam nach vorne blicken könnt.“ Verein Rollende Engel

Einsatzbereitschaft in Rekordzeit

Auf die Anfrage reagierten die Helfer ohne Zögern. Innerhalb kürzester Zeit organisierten die Ehrenamtlichen Doris und Carina die nötige Logistik und machten sich auf den Weg, um die Patientin abzuholen und auf die Intensivstation ihres Mannes zu begleiten. Die anschließende Begegnung am Krankenbett beschreiben die Beteiligten als überwältigend – geprägt von tiefer Verbundenheit, Trauer und einem Funken Hoffnung. Auf detaillierte Schilderungen des intimen Moments verzichteten die Helfer bewusst aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie.