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/ ©GEPA Pictures
Ein Bild auf 5min.at zeigt Carney Chukwuemeka.
Drama um den 23-jährigen Chukwuemeka
Österreich
07/11/2026
Bitteres Ende

ÖFB-Star Chukwuemeka verletzt sich: Einsatz für Nations League fraglich

ÖFB-Mittelfeldass Carney Chukwuemeka muss nach 33. Minuten verletzt ausgewechselt werden.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Es ist erst die 33. Spielminute der Bundesliga-Partie Borussia Dortmund gegen SV Elversberg, und dennoch muss ÖFB-Spieler Carney Chukwuemeka schon ausgewechselt werden. Kurz zuvor setzte er sich ohne gegnerischen Eingriff auf den Rasen und greift sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den linken Oberschenkel. Immerhin kann er den Platz selbstständig verlassen. Genauere Informationen zu einer Verletzung liegen noch keine vor. Am nächsten Samstag steigt die Nations League Rückrunde, in der Österreich auf Irland trifft. Fraglich ist auch ob der Mittelfeldspieler einsetzbar bleibt, oder ob Teamchef Ralf Rangnick einen Ersatz nachnominiert.

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