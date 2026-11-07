Wettervorhersage: Wolken ziehen über Österreich

Das Wetter am Sonntag zeigt sich wechselhaft, meist ist es bewölkt. Gebietsweise kann es am Nachmittag auflockern, allerdings ist manchmal auch Regen möglich.

Der Tag verläuft generell wechselnd bewölkt, berichtet GeoSphere Austria. Vor allem im Vormittag halten sich noch verbreitet einige Wolken, tagsüber lockern die Wolken von Süden her auf. Vor allem in Tirol, Salzburg und Oberösterreich halten sich aber weiterhin einige Wolken recht zäh. Hier können auch ein paar Regentropfen fallen, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 900 und 1300 Höhenmetern, wobei sie tagsüber etwas ansteigt. Der Wind weht generell schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Am Nachmittag hat es vier bis elf Grad.

Sonniger Morgen in den Bergen

Der Sonntag startet im Bergland teils sonnig, regional auch noch mit dichteren Wolken. Über manchen Tälern und Becken liegen anfangs Nebel- und Hochnebelfelder, die sich bis Mittag aber meist lichten. Insgesamt bringt der Sonntag tagsüber vorübergehend freundliches Wetter mit guten Sichtverhältnisse. Am Nachmittag machen sich im Westen und Süden wieder vermehrt Wolken bemerkbar, es bleibt aber meist trocken, höhere Gipfel können allerdings in Nebel geraten.



