Skihersteller Slatnar übt Kritik an ehemaligem Trainer Horngacher

Sprungskihersteller Peter Slatnar ist verärgert darüber, dass viele Athleten trotz intensiver Tests und Verhandlungen sich gegen seine Skier entschieden haben. Er sieht die Verantwortung bei einem ehemaligen Trainer.

In der Vergangenheit sprang Stefan Kraft mit Fischer, nun absolvierte auch er Tests mit Slatnar-Material.

In der Vergangenheit sprang Stefan Kraft mit Fischer, nun absolvierte auch er Tests mit Slatnar-Material.

Der Hersteller der Skisprungmarke Slatnar erhebt schwere Vorwürfe gegen Stefan Horngacher. Der Österreicher soll als Skisprungcoach der polnischen Mannschaft Dawid Kubacki und Piotr Zyla von einem Wechsel zu der Marke abgeraten haben. „Ich kann bestätigen dass es Horngacher war, der Zyla und Kubacki die Anweisung gab, unsere Ski zu vergessen“, sagte Geschäftsführer Peter Slatnar.

Kurz vor Einigung gestanden

Laut Slatnar hätten beide Athleten bereits intensive Materialtests absolviert, und es wäre beinahe zu einer Einigung gekommen, jedoch sollte Horngacher dies verhindert haben. Zyla und Kubacki springen mittlerweile auf Skiern der Marke Fischer.

Auch Kraft springt nicht mit Slatnar

Auch an Stefan Kraft lässt Peter Slatnar kein gutes Haar: „Er ist den ganzen Sommer über mit unseren Ski hervorragend gesprungen.“ Nun entschied sich Kraft aber für Biogena-Ski von Van Deer.