240 Euro im Monat: Hunderte bekommen neuen Bonus, Tausende wollen ihn

Seit 1. Juli 2026 gibt es in Österreich einen neuen Fonds für Alleinerziehende, der dann anspringt, wenn es dem alleinerziehenden Elternteil nicht möglich ist, den Unterhalt des anderen Elternteils einzufordern bzw. Unterhaltsvorschuss oder Hinterbliebenenleistungen zu beziehen. 240,60 Euro macht dieser Fonds monatlich für Betroffene konkret aus und wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten nun erklärt, wurden bereits tausende Anträge gestellt und hunderte davon auch bewilligt.

Sozialministerium arbeitet auf Hochtouren

Seitens des Ministeriums heißt es dazu auf Nachfrage: „Hunderte Betroffene haben bereits Geld auf das Konto überwiesen bekommen und rund 250 Ansuchen wurden negativ erledigt. Weitere rund 4.500 Anträge befinden sich derzeit in Bearbeitung, in zahlreichen Fällen sind noch Nacherhebungen notwendig.“ Man würde jedenfalls auf Hochtouren daran arbeiten, dass eingelangte Anträge sorgfältig geprüft und möglichst rasch erledigt werden. Man ist sich nämlich auch bewusst, dass ebenjene Alleinerziehende das Geld dringend brauchen würden.

„Die Hilfe ist in diesen Fällen dringend notwendig, da Alleinerziehende neben den Ausgaben für die Kinder auch zahlreiche andere Fixkosten, wie etwa Wohn- und Energiekosten, alleine zu stemmen haben.“ Sozialministerium gegenüber 5 Minuten

Sozialministerin Schumann: „Haben Fonds geschaffen, weil…“

Sozialministerin Korinna Schumann weiß außerdem: „Wir haben diesen Fonds geschaffen, weil es nicht sein kann, dass Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell im Stich gelassen werden, nur weil ein unterhaltspflichtiger Elternteil seiner Verantwortung nicht nachkommt. Kein Kind soll darunter leiden müssen, wenn Unterhalt ganz ausbleibt.“ Mit Blick auf die vielen Anträge meint sie, dass das zeigen würde, „dass wir mit diesem Angebot einen wichtigen und bislang bestehenden Bedarf treffen“.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Sozialministerin Korinna Schumann: „Es kann nicht sein, dass Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell im Stich gelassen werden.“

Was der Unterstützungsfonds für Alleinerziehende „kann“

Der Unterstützungsfonds und seine monatliche Zuwendung in Höhe von 240,60 Euro pro Kind wird jährlich angepasst und kommt prinzipiell zwölf Mal im Jahr aufs Konto. Ausnahmen gibt es für Halbwaisen, die keinen Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen haben. Diese bekommen das Geld 14 Mal im Jahr ausgezahlt. Langfristig gesehen rechnet man im Sozialministerium mit rund 15.000 Alleinerziehenden, die das Geld beziehen. Für das erste Jahr hat man – unter anderem wegen des unterjährigen Starts – mit rund 4.300 laufenden Zuwendungen kalkuliert. „Mit dem Fonds schließen wir eine wichtige Lücke im Sozialsystem“, ist sich Schumann sicher. Und weiter: „Unser Ziel ist, dass die Hilfe bei jenen ankommt, die sie dringend brauchen.“

„Geht darum, dort zu helfen, wo bestehende Systeme nicht ausreichen“

Zusätzlich wurde übrigens auch noch eine einmalige Starthilfe für von Gewalt betroffenen Alleinerziehenden in besonderen Notlagen in der Höhe von bis zu 4.000 Euro ins Leben gerufen. Damit möchte man notwendige Ausgaben für einen sicheren Neuanfang, die Beschaffung wichtiger Dokumente oder die Einrichtung einer neuen Wohnung abfedern und möglich machen. „Es geht darum, dort zu helfen, wo bestehende Unterstützungssysteme nicht ausreichen. Wir unterstützen Alleinerziehende, wenn Hinterbliebenenleistungen, Unterhalt und Unterhaltsvorschuss ausbleiben, aber auch dann, wenn es aufgrund einer aktuellen Gewaltsituation unzumutbar ist, Unterhaltsansprüche geltend zu machen. Gerade für Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung befreien wollen, kann diese Unterstützung ein entscheidender Schritt in ein selbstbestimmtes Leben sein“, so Schumann gegenüber 5 Minuten abschließend.