Weihnachtsmärkte in Österreich: Jetzt setzt die Polizei auch Drohnen ein

Damit Besucher die vorweihnachtliche Stimmung sicher genießen können, verstärkt die Polizei ihre Sicherheitsmaßnahmen. Neben uniformierten und zivilen Beamten kommen auch Spezialeinheiten und Drohnen zum Einsatz.

Glühwein, Punsch und Weihnachtsstimmung: In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche Menschen die Advent- und Weihnachtsmärkte in Österreich besuchen. Die Sicherheitsbehörden bereiten sich deshalb auf einen verstärkten Einsatz vor. Wie das Innenministerium mitteilt, sollen Polizisten auf Weihnachtsmärkten, bei Adventveranstaltungen und an stark besuchten öffentlichen Plätzen verstärkt präsent sein. Dabei kommen sowohl uniformierte Streifen als auch zivile Beamte und spezialisierte Einsatzkräfte zum Einsatz. Wichtig: Laut Innenministerium liegen aktuell keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen rund um österreichische Weihnachtsmärkte oder Adventveranstaltungen vor.

Polizei setzt auch Drohnen ein

Die Sicherheitsmaßnahmen werden an die jeweiligen Veranstaltungsorte angepasst. „Kein Weihnachtsmarkt ist wie der andere“, erklärt Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Neben verstärkten Fußstreifen setzt die Polizei auch auf moderne Technik. So sollen Drohnen dabei helfen, große Menschenansammlungen besser zu überblicken und mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen. Bei entsprechender Gefährdungseinschätzung können außerdem zeitlich begrenzte Drohnenflugverbotszonen eingerichtet werden. Damit sollen unerlaubte Drohnenflüge verhindert werden. Bei Bedarf kann auch das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen werden.

Neun Hausdurchsuchungen vor Adventbeginn

Bereits im Vorfeld der Weihnachtsmärkte führten die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung einen gemeinsamen Aktionstag zur Bekämpfung extremistischer Strukturen durch. Dabei fanden neun Hausdurchsuchungen statt. Die Ermittler stellten unter anderem Mobiltelefone, Laptops, Datenträger, mehrere Messer, zwei Schlagringe, eine Schreckschusspistole sowie Suchtgift und einschlägige Literatur sicher. Zusätzlich wurden Hafträume in Justizanstalten durchsucht sowie Gespräche mit potenziellen Gefährdern und Sicherheitsdialoge durchgeführt. Ein konkreter Zusammenhang zwischen diesen Maßnahmen und einer Bedrohung einzelner Weihnachtsmärkte wird in der Mitteilung nicht genannt.

Polizei warnt auch vor Taschendieben

Neben möglichen Sicherheitsbedrohungen hat die Polizei auch gewöhnliche Kriminalität im Blick. Besonders im Gedränge auf Weihnachtsmärkten und in Einkaufsstraßen nutzen Taschen- und Trickdiebe die Unaufmerksamkeit von Besuchern aus. Das Bundeskriminalamt empfiehlt deshalb, Geldbörsen und Handys möglichst nah am Körper zu tragen. Taschen und Rucksäcke sollten verschlossen und idealerweise vor dem Körper getragen werden. Auch Ablenkungsmanöver durch Anrempeln, verschüttete Getränke oder gezieltes Ansprechen sind bekannte Tricks. Wer Opfer eines Diebstahls wird, sollte umgehend die Polizei verständigen und gestohlene Bank-, Kredit- oder SIM-Karten sofort sperren lassen.