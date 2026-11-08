Sechs Tote nach Schüssen in Krakau: Österreicher unter den Verletzten

Bei einem schweren Schusswaffenangriff in der polnischen Stadt Krakau sind am Samstag sechs Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Österreicher.

Wie mittlerweile bekannt wurde, befindet sich auch ein österreichischer Staatsbürger unter den Verletzten.

Wie mittlerweile bekannt wurde, befindet sich auch ein österreichischer Staatsbürger unter den Verletzten.

Am Samstagnachmittag, dem 7. November, kam es im Zentrum von Krakau zu einem tödlichen Angriff. Ein 24-jähriger Pole soll kurz vor 15 Uhr auf einem Marktplatz aus einem fahrenden Auto auf Passanten geschossen haben. Sechs Menschen verloren dabei ihr Leben. Mindestens 15 weitere wurden verletzt, zwölf davon sollen sich in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befinden.

Auch Österreicher unter den Opfern

Wie mittlerweile bekannt wurde, befindet sich auch ein österreichischer Staatsbürger unter den Verletzten. Über seinen genauen Gesundheitszustand liegen bislang keine näheren Informationen vor. Unter den weiteren Verletzten befinden sich auch Staatsangehörige aus Deutschland, Portugal, Russland und Großbritannien.

Angreifer nach Schusswechsel festgenommen

Nach der Tat flüchtete der mutmaßliche Schütze mit seinem Auto. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Anschließend lieferte sich der 24-Jährige einen Schusswechsel mit der Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich überwältigen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste im Krankenhaus mehrfach operiert werden.

Drei weitere Tote entdeckt

Bei weiteren Ermittlungen fanden Polizisten im Haus des Verdächtigen drei Leichen. Dabei soll es sich um zwei Frauen und einen Mann handeln, vermutlich enge Familienangehörige des 24-Jährigen. Die Behörden prüfen einen möglichen rechtsextremen Hintergrund. Das genaue Motiv ist allerdings noch unklar. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einem Terrorangriff. Präsident Karol Nawrocki ordnete für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer an. Die Ermittlungen dauern an. Laut den bisherigen Erkenntnissen gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus.