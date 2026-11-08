Erst Anruf, dann E-Mail: So tricksen Betrüger jetzt Bankkunden aus

Ein angeblicher Bankmitarbeiter ruft an, kurz darauf folgt eine E-Mail als Bestätigung. Doch dahinter steckt eine raffinierte Betrugsmasche. Watchlist Internet warnt und erklärt, wie du dich schützen kannst.

Ein Anruf von der Bank, eine angeblich verdächtige Abbuchung und kurz darauf eine E-Mail als Bestätigung: Mit dieser Betrugsmasche versuchen Kriminelle derzeit, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Ein Anruf von der Bank, eine angeblich verdächtige Abbuchung und kurz darauf eine E-Mail als Bestätigung: Mit dieser Betrugsmasche versuchen Kriminelle derzeit, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Das Telefon läutet und ein vermeintlicher Bankmitarbeiter meldet sich. Er kennt den Namen des Angerufenen und behauptet, dass jemand versucht habe, einen größeren Geldbetrag vom Konto abzubuchen. Um das Geld zu schützen, seien nun dringend einige Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Was zunächst nach einem hilfreichen Anruf klingt, kann jedoch schnell teuer werden. Wie Watchlist Internet warnt, nutzen Kriminelle derzeit genau diese Geschichte, um ihre Opfer zu täuschen.

Gefälschte E-Mail soll Vertrauen schaffen

Besonders raffiniert: Die Betrüger verschicken vor oder während des Telefonats eine E-Mail, die angeblich von der Bank stammt. Darin stehen der Name des vermeintlichen Mitarbeiters und eine Referenznummer. Weil diese Angaben mit jenen am Telefon übereinstimmen, wirkt der Anruf glaubwürdig. Tatsächlich haben die Kriminellen aber sowohl das Gespräch als auch die Nachricht vorbereitet. Anschließend fordern sie ihre Opfer auf, das Online-Banking zu öffnen und bestimmte Schritte durchzuführen. Angeblich soll damit eine unerlaubte Abbuchung verhindert werden. In Wahrheit könnte dadurch jedoch eine Überweisung freigegeben werden. Teilweise werden Betroffene sogar aufgefordert, eine Bankfiliale aufzusuchen, Bargeld abzuheben oder Geld auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen.

©watchlist-internet.at | So könnte eine gefälschte Mail aussehen.

Woher haben die Betrüger persönliche Daten?

Dass die Anrufer Namen, Telefonnummern oder sogar die richtige Bank kennen, bedeutet laut Watchlist Internet nicht, dass sie Zugriff auf das Konto haben. Solche Informationen können beispielsweise aus Datenlecks, sozialen Netzwerken oder öffentlichen Verzeichnissen stammen. Manchmal nennen die Betrüger auch einfach eine bekannte Bank und hoffen auf einen Treffer.

So schützt du dich vor dem Betrug Watchlist Internet empfiehlt, bei unerwarteten Bankanrufen besonders vorsichtig zu sein: Beende das Gespräch , wenn du unter Druck gesetzt wirst oder angeblich sofort handeln musst.

, wenn du unter Druck gesetzt wirst oder angeblich sofort handeln musst. Gib niemals Passwörter, PINs oder TANs am Telefon weiter.

am Telefon weiter. Bestätige keine unbekannten Überweisungen , auch wenn dir gesagt wird, dass du damit eine Abbuchung stornierst.

, auch wenn dir gesagt wird, dass du damit eine Abbuchung stornierst. Lass dich nicht durch dein Online-Banking führen und folge keinen Anweisungen unbekannter Anrufer.

und folge keinen Anweisungen unbekannter Anrufer. Vertraue keiner E-Mail als Beweis, selbst wenn Namen und Referenznummern übereinstimmen. Wenn du unsicher bist, kontaktiere deine Bank selbst. Verwende dafür ausschließlich die Telefonnummer auf deiner Bankkarte oder der offiziellen Website.

Bereits hereingefallen? Jetzt schnell handeln

Wer bereits persönliche Daten weitergegeben oder eine verdächtige Zahlung bestätigt hat, sollte sofort reagieren. Kontaktiere umgehend deine Bank und lass deinen Online-Banking-Zugang gegebenenfalls sperren. Frage auch nach, ob eine Überweisung noch gestoppt werden kann. Ändere betroffene Passwörter und lass gefährdete Bankkarten sperren. Der österreichische Sperrnotruf für Bankomat- und Debitkarten ist unter 0800 204 88 00 erreichbar, aus dem Ausland unter +43 1 204 88 00. Außerdem solltest du den Vorfall möglichst rasch bei der Polizei anzeigen – auch dann, wenn noch kein finanzieller Schaden festgestellt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 08:58 Uhr aktualisiert