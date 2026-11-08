Schafft den Bundesrat ab!

Neun Landeshauptmänner bzw. -frauen machten sich Donnerstag zu einer Sternfahrt ins ferne Vorarlberg auf. Genauer gesagt ins schöne Mellau im Bregenzer Wald. Sinn der Sache: ein Treffen, das es eigentliche gar nicht geben dürfte.

Die Landesfürsten und -innen bestiegen also ihre Dienstwagen, allesamt keine Dacias, um sich zur halbjährlich stattfindenden Landeshauptleutekonferenz aufzumachen. Die Sache hat aber einen Haken, diese Konferenz ist in der österreichischen Verfassung gar nicht vorgesehen. Und trotzdem gilt das realpolitische Credo, das an der Landeshauptleutekonferenz bzw. den darin gefassten Beschlüssen kein Weg vorbeiführt.

Eine kleine ergänzende Frage

Es ist ehernes Gesetz, das die Meinungsbildung aller Neune auch für jedwede Bundesregierung Vorschrift ist. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich ein rein freundschaftliches Treffen ist. Wer nun sagt, das ist eben Föderalismus und sollte uns die Vertretung der Bundesländer wert sein, dem sei zugestimmt. Aber eine kleine ergänzende Frage zum Föderalismus österreichischer Prägung sei trotzdem erlaubt: Wozu leisten wir uns dann den Bundesrat? Ganz unter uns: Es braucht ihn kein Mensch. Er ist lediglich ein Parkplatz, auf dem Parteien ihre Funktionäre, für die sonst keine Verwendung haben, abstellen. Etwas Apanage und Immunität inbegriffen. Schaffen wir diese zweite Säule des österreichischen Parlamentarismus ab und schreiben dafür die Landeshauptleutekonferenz als maßgebliche Vertretung der Länder in unsere Verfassung. Dann könnten sich die neun Landesfürsten und -innen auch ohne schlechtem Gewissen halbjährlich treffen und ihre – vielleicht auch an der Hotelbar – ausdiskutierten Themen mit noch mehr Relevanz vertreten.