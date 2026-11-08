ÖBB verlängern Vertrag um zehn Jahre: Diese Zugstrecken sind betroffen

Gute Nachrichten für Bahnreisende: Die ÖBB und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) setzen ihre Zusammenarbeit für weitere zehn Jahre fort. Der gemeinsame Vertrag wurde bis 2036 verlängert.

Wer mit dem Zug von Österreich in die Schweiz reisen möchte, kann weiterhin auf zahlreiche Direktverbindungen setzen. Wie die ÖBB am 4. November bekannt gaben, wurde die Partnerschaft mit den Schweizerischen Bundesbahnen um zehn Jahre verlängert. Die Vereinbarung umfasst sowohl den Fernverkehr am Tag als auch die beliebten Nachtzüge. Die Zusammenarbeit besteht bereits seit 2016. Seither ist die Zahl der Fahrgäste zwischen den beiden Ländern um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Mehr als 30 Direktverbindungen täglich

Aktuell gibt es jeden Tag über 30 direkte Zugverbindungen zwischen Österreich und der Schweiz. Besonders wichtig sind dabei die Railjets nach Zürich. Zwischen Innsbruck, Salzburg und Zürich verkehren pro Richtung täglich sechs Railjets im Zweistundentakt. Zwischen Wien und Zürich sind es fünf Verbindungen je Richtung. Auch für Reisende aus der Steiermark gibt es eine direkte Verbindung: Der Eurocity „Transalpin“ fährt täglich von Graz über Schladming, Zell am See, Kitzbühel und Innsbruck bis nach Zürich. Mit dabei ist auch ein Panoramawagen der SBB. Zusätzlich bestehen Direktverbindungen von Bregenz nach St. Gallen, Winterthur und Zürich. Auch Zürich Flughafen wird angefahren.

Nachtzüge bleiben wichtiger Bestandteil

Die beiden Bahngesellschaften arbeiten außerdem beim Nachtzugangebot zusammen. Von Zürich aus werden sechs gemeinsame Nachtzuglinien angeboten, unter anderem nach Wien, Graz, Hamburg, Berlin, Amsterdam und Prag. Auf ausgewählten Strecken ist bereits der Nightjet der neuen Generation unterwegs. Ab 9. Dezember soll dieser auch zwischen Zürich und Amsterdam eingesetzt werden. Das Interesse an den Nachtzügen ist laut ÖBB besonders stark gestiegen: Seit 2016 hat sich die Zahl der Reisenden auf den gemeinsam betriebenen Nachtzugverbindungen ab der Schweiz mehr als verdoppelt.

Zusammenarbeit bis 2036 gesichert

Mit der Vertragsverlängerung wollen die ÖBB und die SBB den grenzüberschreitenden Bahnverkehr weiter stärken. Für Fahrgäste bedeutet das vor allem Planungssicherheit bei den bestehenden Tag- und Nachtzugangeboten. Neue zusätzliche Verbindungen wurden im Zuge der Vertragsverlängerung allerdings nicht angekündigt.