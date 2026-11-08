Wohnungsbau in Österreich auf Tiefststand: Diese Bundesländer bilden Schlusslicht

In Österreich werden immer weniger Wohnungen fertiggestellt. Wie aktuelle Zahlen der Statistik Austria zeigen, ging die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 2025 erneut deutlich zurück.

Der Wohnungsbau in Österreich steckt weiterhin in einer schwierigen Phase. Laut einer aktuellen Aussendung der Statistik Austria vom 6. November wurden im Jahr 2025 österreichweit insgesamt 48.597 Wohnungen fertiggestellt. Das sind um 12,3 Prozent weniger als noch 2024, als 55.442 Wohnungen entstanden. Besonders stark war der Rückgang bei Wohnungen in neu errichteten Gebäuden. Hier wurden nur noch 34.217 Wohnungen fertiggestellt, rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Weitere 14.380 Wohnungen entstanden durch Zu-, Auf- oder Umbauten bestehender Gebäude.

Steiermark und Kärnten besonders betroffen

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt deutliche Unterschiede. Die meisten Wohnungen wurden in Wien fertiggestellt, nämlich 11.081. Dahinter folgen Oberösterreich mit 9.102 und Niederösterreich mit 7.753 Wohnungen. In der Steiermark waren es 5.499 Wohnungen, in Kärnten lediglich 2.458. Gemessen an der Einwohnerzahl liegen beide Bundesländer österreichweit am Ende: Pro 1.000 Einwohner wurden jeweils nur 4,3 Wohnungen fertiggestellt. Der österreichische Durchschnitt beträgt 5,3 Wohnungen. Die höchsten Werte erreichten Tirol mit 6,6 und das Burgenland mit 6,5 fertiggestellten Wohnungen pro 1.000 Einwohner.

Auch in den kommenden Jahren droht ein Rückgang

Eine schnelle Trendwende ist laut Statistik Austria nicht in Sicht. Bereits seit 2021 werden jedes Jahr weniger neue Wohnungen bewilligt als im jeweiligen Vorjahr. 2025 sank die Zahl der Baubewilligungen erneut um 7,1 Prozent. Da zwischen einer Baugenehmigung und der Fertigstellung oft mehrere Jahre liegen, wirken sich diese Rückgänge erst später vollständig aus. Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk rechnet deshalb auch in den kommenden Jahren mit sinkenden Fertigstellungszahlen. Die veröffentlichten Ergebnisse für 2025 sind vorläufig und können aufgrund späterer Meldungen noch angepasst werden.