Trauer um Gerhard Porsche: Enkel der Auto-Legende mit 88 Jahren verstorben

Die Sportwagen-Dynastie Porsche trauert um Gerhard Porsche. Der Enkel von Firmenpionier Ferdinand Porsche verstarb im Alter von 88 Jahren. Er hinterlässt auch in Kärnten tiefe Spuren.

Große Betroffenheit in der heimischen Wirtschaft und der Automobilwelt: Gerhard Porsche, einer der prominenten Erben der legendären Gründerfamilie, ist im 89. Lebensjahr friedlich entschlafen.

Enkel des Porsche-Gründers verstorben

Wie erst jetzt durch eine offizielle Parte bekannt wurde, schlief der 88-Jährige bereits am 30. Oktober im Beisein seiner engsten Angehörigen ruhig ein. Zu den genauen Todesumständen wurden keine Details genannt. Gerhard Porsche war der Sohn von Sportwagen-Schöpfer Ferry Porsche sowie der Enkel des genialen Konstrukteurs Ferdinand Porsche, dessen Ideen einst den weltweiten Erfolg des Autobauers begründeten.

Enge Verbundenheit mit Kärnten

Im Gegensatz zu seinem Bruder Wolfgang Porsche mied der Verstorbene das Rampenlicht des Großkonzerns weitgehend. Gerhard Porsche fand stattdessen als passionierter Landwirt und eigenständiger Unternehmer seine Erfüllung – mit besonderer Liebe zum Bundesland Kärnten. Im Metnitztal schuf er sich ein zweites Zuhause, engagierte sich tatkräftig in der Region und rief dort unter anderem ein viel beachtetes Porsche-Automuseum ins Leben, das bis heute Autofans anlockt.

Leiser Abschied im Salzburger Flachgau

Seine Gattin Iris, die Töchter sowie die gesamte Verwandtschaft tragen nun tiefe Trauer. Die feierliche Verabschiedung von Gerhard Porsche soll im intimen, stillen Kreis am 17. November in Thalgau im Bundesland Salzburg stattfinden.