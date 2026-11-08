Tarantel-Alarm: Über 200 neue Sichtungen in Österreich gemeldet

Taranteln breiten sich in Österreich aus: Mehr als 200 Sichtungen wurden zuletzt gemeldet. Besonders häufig tauchen die Spinnen in der Steiermark auf. Doch wie gefährlich sind sie wirklich?

Wie der Naturschutzbund Österreich mitteilt, gingen seit Anfang September mehr als 200 Meldungen über die Plattform „naturbeobachtung.at“ ein.

Wie der Naturschutzbund Österreich mitteilt, gingen seit Anfang September mehr als 200 Meldungen über die Plattform „naturbeobachtung.at“ ein.

Taranteln sind längst auch in Österreich heimisch. Zwei Arten kommen hierzulande vor: die Südrussische Tarantel und die Schwarzbäuchige Tarantel. Wie der Naturschutzbund Österreich mitteilt, gingen seit Anfang September mehr als 200 Meldungen über die Plattform „naturbeobachtung.at“ ein. Davon konnten Fachleute bereits 175 Sichtungen bestätigen.

Steiermark führt bei den Sichtungen

Die meisten Beobachtungen wurden in der Steiermark registriert. Dort meldeten Naturbeobachter insgesamt 66 Taranteln. Dahinter folgen Niederösterreich mit 49 und das Burgenland mit 43 Meldungen. In der Steiermark und in Kärnten wurde heuer bislang ausschließlich die Schwarzbäuchige Tarantel gemeldet. In Niederösterreich und Wien gab es hingegen nur Sichtungen der Südrussischen Tarantel. Im Burgenland wurden beide Arten entdeckt. Besonders interessant sind laut Naturschutzbund einzelne Funde außerhalb der bisher bekannten Verbreitungsgebiete. So wurde etwa in Tulln in Niederösterreich eine Südrussische Tarantel entdeckt. Auch im unteren Gailtal in Kärnten gab es eine ungewöhnlich weit westlich gelegene Sichtung der Schwarzbäuchigen Tarantel.

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Warum die Spinnen jetzt häufiger auftauchen

Vor allem im Herbst werden Taranteln öfter entdeckt. Der Grund: Die Tiere suchen geschützte Plätze, an denen sie den Winter überstehen können. Dabei verirren sie sich manchmal auch in Häuser, Wohnungen oder Garagen. In der Natur bevorzugen sie unter anderem Erdhöhlen und Felsspalten, die vor Frost schützen.

Tarantel im Haus entdeckt? Das solltest du tun

Auch wenn die großen Spinnen bedrohlich aussehen: Laut Naturschutzbund sind beide heimischen Tarantelarten für Menschen völlig ungefährlich. Wer eine Tarantel in den eigenen vier Wänden entdeckt, sollte deshalb ruhig bleiben. Am besten lässt sich das Tier vorsichtig mit einem Glas oder einem anderen geeigneten Behälter einfangen und wieder ins Freie bringen. In der Natur sollten die Spinnen möglichst nicht gestört werden. Der Naturschutzbund rät außerdem davon ab, die Tiere mitzunehmen oder an weit entfernten Orten auszusetzen, da sie dadurch die Orientierung verlieren können.

Sichtungen können gemeldet werden

Um mehr über die Verbreitung der heimischen Taranteln zu erfahren, bittet der Naturschutzbund weiterhin um Mithilfe. Wer eine der Spinnen entdeckt, kann die Beobachtung über die Plattform naturbeobachtung.at oder die dazugehörige App melden. Fachleute überprüfen anschließend die eingereichten Sichtungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2026 um 10:43 Uhr aktualisiert