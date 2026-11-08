Österreicherin kommt bei Attentat in Polen ums Leben

Am Samstag, dem 7. November, feuerte ein 24-Jähriger mehrere Schüsse aus einem Auto auf einen Marktplatz im polnischen Krakau. Insgesamt starben sechs Personen. Unter den Toten ist auch eine Österreicherin, wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auf X berichtet.

„Enger Austausch mit Behörden“

„Wir stehen im engen Austausch mit den polnischen Behörden und setzen alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen“, schreibt die Außenministerin weiters auf X. Auch der Mann des 51-jährigen Todesopfers wurde verletzt.

Zwei Tage Staatstrauer

In Polen beginnt nun eine zweitägige Staatstrauer. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnet den Angriff als Akt des „Terrorismus“. Polens Innenminister Marcin Kierwinski sprach von rechtsextremen Ideologien, die den Täter fasziniert hätten. In sozialen Medien kursieren allerdings zahlreiche Berichte und Spekulationen über eine andere politische Ausrichtung des Täters. Das endgültige Motiv ist noch Gegenstand der Ermittlungen, welche mittlerweile von der polnischen Staatsanwaltschaft aufgenommen wurden.

Täter erschoss zuvor seine Familie

Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Mann seine Eltern und seine Schwester in dessen Haus erschossen haben soll. Danach sei er mit dem Auto auf den Marktplatz gefahren, und schoss wahllos mit einem Sturmgewehr auf Passanten. Nach der Tat machte er sich auf die Flucht, und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Danach lieferte er sich einen Schusswechsel mit der Polizei, die ihn letztendlich festnehmen konnte. Dabei erlitt ein Polizist schwere Schussverletzungen. Polens Justizminister Waldemar Zurek ruft auf X zur Blutspende für den lebensgefährlich verletzten Mann, und alle weiteren Opfer auf. Auch Premierminister Tusk lobt die Arbeit der Beamten: „Die Polizisten haben Mut und außergewöhnliche Bereitschaft gezeigt.“