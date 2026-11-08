Austria Wien und WSG Tirol trennen sich mit einem Unentschieden

Im Tivoli-Stadion stieg am Sonntag das Bundesliga-Duell WSG Tirol gegen Austria Wien. Nach einem frühen Treffer der Innsbrucker konnte die Austria noch vor der Halbzeitpause nachlegen.

Der WSG erwischt den besseren Start als die Wiener Austria, Marco Boras hat in der siebten Minute das 1:0 am Fuß, setzt den Ball aber über das Tor. Zehn Minuten später aber schaffen es die Tiroler, das Tor zu machen. Taferner bedient Baden Frederiksen, und der verwandelt eiskalt vor dem Tor. Der WSG ist klar die bessere Mannschaft, bis sich die Veilchen kurz vor der Halbzeit aufbäumen. Ein Eckball findet Ranftl, der spielt auf Dragovic, und der schießt den Ausgleich aus kurzer Distanz.

Keine Tore mehr in Hälfte zwei

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielt der WSG eine schöne Kombination, der letzte Pass auf Frederiksen sitzt jedoch nicht richtig. In der 59. Spielminute kommt Austria-Spieler Müller zum Kopfball, und trifft die Querlatte, nun drücken die Wiener auf den nächsten Treffer. Allerdings ergeben sich keine nennenswerten Chancen, und die beiden Mannschaften trennen sich mit dem Ergebnis 1:1.