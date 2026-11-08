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/ ©Montage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, wie er an einem Baum sägt und eine Kerze.
Der 82-Jährige ist nun im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Tragwein
08/11/2026
Traurige Gewissheit

Nachbar hörte Schreie: 82-Jähriger nach Unfall im Wald nun tot

Ein 82-Jähriger wurde am 7. November im Gemeindegebiet von Tragwein in Oberösterreich unter einem Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz der Rettung durch seinen Nachbarn ist der Mann nun im Krankenhaus verstorben.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Wie bereits berichtet, ereignete sich der Forstunfall am Nachmittag des 7. November 2026 im Gemeindegebiet von Tragwein im Bezirk Freistadt. Ein 79-jähriger Nachbar hörte Schreie aus einem nahegelegenen Waldstück. Zunächst dachte er, der 82-Jährige würde seinen Hund rufen. Als die Schreie nicht aufhörten, fuhr er mit seinem Traktor in den Wald. Dort entdeckte er den Nachbarn, der unter einem Baumstamm eingeklemmt war. Dieser war an einer Forstzange befestigt.

Nachbar befreite den Verletzten

Der 79-Jährige reagierte sofort und betätigte die Hydraulik seines Traktors, um den Baumstamm anzuheben. Anschließend holte er Hilfe. Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Mann im Unfallkrankenhaus verstorben

Wie die Polizei nun mitteilte, ist der 82-Jährige am Nachmittag des 8. November 2026 aufgrund seiner schweren Verletzungen im Unfallkrankenhaus Linz verstorben.

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