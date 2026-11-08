Lotto-Dreifachjackpot: Wer holt sich drei Millionen Euro?

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag geht es um satte drei Millionen Euro, beim Joker wartet sogar ein Vierfachjackpot.

Bei der Ziehung am Mittwoch ging es um einen Doppeljackpot, allerdings hatte auch diesmal niemand die sechs Richtigen angekreuzt. Nun wartet ein Dreifachjackpot, es geht um drei Millionen Euro.

Die Ziehung vom 8. November 2026* Lotto:

1, 31, 6, 8, 21, 20, ZZ 11 Lotto Plus:

Erste Ziehung: 5, 28, 16, 1, 39, 40

Zweite Ziehung: 42, 44, 17, 2, 29, 33 Joker: 7, 4, 8, 4, 3, 8 *Angaben ohne Gewähr

Vierfach-Jackpot beim Joker

Auch beim LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, somit wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Beim Joker gibt es am Sonntag auch einen Vierfachjackpot zu knacken. Mit dem „Ja“ zur richtigen Kombination kannst du dir hier 900.000 Euro sichern.