Österreich-Wetter: Sonne-Regen-Mix zum Wochenstart

Die Woche beginnt zunächst mit Nebel, den die Sonne aber durchbrechen kann. Mancherorts ist aber auch Regen möglich.

Über den Niederungen und in Beckenlagen im Süden halten sich Nebelfelder am Montag recht hartnäckig, berichtet GeoSphere Austria. Am Nachmittag setzt sich in der Osthälfte aber vielerorts die Sonne durch. Im Westen und Südwesten ziehen tagsüber bald Wolkenfelder auf und in Vorarlberg und Tirol beginnt es zu regnen. Die Schneefallgrenze steigt, Schnee fällt erst oberhalb von 1600 bis 2000 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd, die Tageshöchstwerte betragen vier bis elf Grad.

Schönes Wetter auf Österreichs Bergen

Am Montag gibt es in der Osthälfte in Österreich oft gutes Bergwetter mit viel Sonnenschein und sehr guter Fernsicht. Über einigen Tälern kann sich länger Nebel oder Hochnebel halten. In Tirol und in Vorarlberg ziehen schon am Vormittag dichtere Wolken auf, Gipfel geraten in Nebel und es setzt allmählich leichter Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze steigt am Nachmittag gegen 2000 Höhenmeter.