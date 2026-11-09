Schnee am Freitag: Wo es in Österreich bis in die Täler schneien könnte

In den kommenden Tagen und vor allem Richtung Ende der Arbeitswoche könnte es wettertechnisch wieder spannender werden. Aktuell zeichnet sich Schneefall bis teils in tiefe Lagen ab.

Es liegt zwar noch einige Tage in der Zukunft, gegen Ende der Woche dürfte das Wetter allerdings umschlagen. Neben feuchter Luft könnte dann auch kalte Luft nach Österreich kommen. Aktuelle Modelle zeigen dabei eine Schneefallgrenze an, die teils bis in tiefere Lagen hinunterreicht – Österreich könnte dabei erstmals großflächiger weiß werden.

Schneefallgrenze könnte im Norden teils weit absinken

So prognostiziert die GeoSphere Austria derzeit etwa, dass am Freitag ein markantes Italientief ganztägig wetterwirksam sein wird. Heißt: Der Freitag würde nach aktueller Prognose trüb, regnerisch und teils verschneit verlaufen. Den Niederschlagsschwerpunkt vermutet man dementsprechend im Süden und Südwesten. Vor allem im Norden wird die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf etwa 500 bis 700 Meter – und damit bis in die meisten Täler – absinken. Südlich des Alpenhauptkamms wird es wohl eher nur in den höchsten Tälern Schneefall geben. Dort liegt die Schneefallgrenze nach derzeitigen Berechnungen zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe.

Wo wird das Tief liegen bleiben?

Ähnlich klingt das auch in der Prognose von GeoSphere-Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter. In sozialen Medien hat er dabei mit seinen Followern geteilt, was die Modelle für das Ende der Woche so erwarten. Demnach würde ein Tief warm-feuchte Luft vom Mittelmeer in Richtung Österreich schaufeln. Dann sei jedoch die Frage, „wie weit im Norden oder Süden dieses Tief zu liegen kommt“.

Prognosen noch sehr unsicher

Der Meteorologe erklärt in weiterer Folge aber auch, dass die Prognosen derzeit noch sehr unsicher seien. Denn: „Die Wettermodelle sind sich noch total uneinig, was da passieren wird. Liegt das Tief eher weiter im Norden, könnte es im Südalpenraum stark regnen und zum Schluss sogar schneien, weil die kalte Luft aus dem Norden angezapft wird.“ Der Experte selbst sieht es jedenfalls als wahrscheinlicher an, dass das Tief weiter im Süden liegen wird und es in Österreich bei kräftigem Regen und einer recht hohen Schneefallgrenze bleiben könnte. Aber: „Die Bandbreite der Modelle ist sehr groß, die Wahrscheinlichkeit sehr unsicher.“ Heißt also: Ein regionaler Wintereinbruch am Freitag ist möglich, aber noch nicht gänzlich abgesichert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert