Bei Lotto-Ziehung: Drei Österreicher teilen sich Joker-Million

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 8. November 2026, ist es nicht nur um einen Dreifachjackpot in der Hauptziehung sondern auch um einen Vierfachjackpot beim Joker gegangen. Dieser wurde gleich von drei Teilnehmern geknackt.

Über 3,1 Millionen Euro sind bei der Lotto-Ziehung vom Sonntag, 8. November, nach Kärnten gegangen, nachdem ein Spielteilnehmer den Dreifachjackpot im Alleingang geknackt hat. Zusätzlich hat es noch zwei Fünfer mit Zusatzzahl gegeben – jeder der beiden ist etwas mehr als 66.000 Euro wert. Auch bei LottoPlus hat es einen Jubelschrei in Österreich gegeben. Bei der ersten der beiden Ziehungen hatte jemand nämlich die sechs Richtigen am Schein – und geht mit über 154.000 Euro nach Hause. Die zweite Ziehung endete ohne Gewinn im Hauptrang, womit das Geld auf die 64 Fünfer aufgeteilt wurde.

Bei Lotto-Ziehung: Joker wurde gleich drei Mal geknackt

Die Serie an Jackpots – es ging bereits um einen Vierfachen am Sonntag – hatte beim Joker dabei ebenfalls ein Ende gefunden. Gleich drei Österreicher hatten die richtigen Joker-Zahlen am Schein und zusätzlich das „Ja“ angekreuzt. Insgesamt ist es um etwas mehr als eine Million Euro gegangen. Jeder der drei Glücklichen gewinnt laut den Österreichischen Lotterien damit genau 337.198 Euro. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.