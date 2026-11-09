Lotto-Betrug: Dieser 675.000-Euro-Gewinn ist nicht echt

„Derzeit sind betrügerische E-Mails im Umlauf, in denen ein angeblicher Gewinn von 675.000 Euro bei den Österreichischen Lotterien versprochen wird“, schreiben die Lotterien derzeit auf der hauseigenen Website. Im Rahmen dieser Mails werden sowohl der Name des Salzburger Rechtsanwalts Peter Harlander als auch jener des Lotterien-Generaldirektors Erwin van Lambaart und die Österreichischen Lotterien selbst missbräuchlich verwendet. Man stellt klar: „Diese E-Mails stammen nicht von uns und sind ein Betrugsversuch.“

Lotterien warnen: „Überweise keinesfalls Geld“

Betroffenen, die solche Mails erhalten oder erhalten haben, rät man, nicht auf die Nachrichten zu antworten und schon gar nicht persönliche Daten oder Bankdaten bekanntzugeben. Und: „Überweise keinesfalls Geld. Die Österreichischen Lotterien verlangen niemals Vorauszahlungen für eine Gewinnauszahlung“, schreibt man. Sollte man weitere Fragen haben, kann man sich hier online auch direkt an die Lotterien wenden.

Was Banken gegen Betrug machen (können)

Hat man erst einmal Geld überwiesen, ist es schwer bis unmöglich dieses wieder zurückzubekommen. Und auch Banken können nur bedingt etwas gegen Betrügereien unternehmen, wie Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Alles dazu auch hier: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.