Vignette 2027 ab heute erhältlich: So bekommst du sie zum selben Preis

Bei der Vignette für das Jahr 2027 gibt es gleich einige Sachen zu beachten. So wird sie etwa nur noch digital verfügbar sein. In diesem Jahr bekommt man sie auch quasi mit "Frühbucherrabatt". Alles dazu hier bei uns.

Für all jene, die bisher lieber geklebt haben und mit der online-Vignette noch nicht sonderlich vertraut sind, ändert sich mit dem Verkaufsstart der Vignette 2027 am heutigen Montag, 9. November 2026, übrigens nicht sonderlich viel. ASFINAG-Vorstand Herbert Kasser erklärt nämlich: „Die Vignette wird digital, der Zugang bleibt vielfältig. Neben dem ASFINAG Webshop stehen auch künftig zahlreiche Vertriebsstellen zur Verfügung. Unser Ziel ist klar: mehr Komfort für alle Kundinnen und Kunden, ohne jemanden beim digitalen Wandel zurückzulassen.“

ASFINAG setzt „bewusst auf mehrere Zugangswege“

Das Reisen soll durch die komplette Digitalisierung der Vignette jedenfalls einfacher werden und nicht komplizierter, ist man sich bei der ASFINAG sicher. „Deshalb setzen wir bewusst auf mehrere Zugangswege. Ob bequem online im ASFINAG Mautshop oder persönlich bei unseren Vertriebspartnern vor Ort – die Digitale Vignette bleibt für alle einfach, sicher und unkompliziert erhältlich“, so auch ASFINAG-Geschäftsführerin Jacqueline Erhart.

Worauf du bei der Digitalen Vignette aufpassen musst

Aufpassen muss man aber bei der Digitalen Vignette in jedem Fall, wenn man sie über den online-Shop kauft. Dann ist sie nämlich erst ab dem 18. Tag gültig. Heißt: Stichtag wäre in dem Fall der 13. November, wenn man sichergehen will, dass sie bereits mit Gültigkeitsstart am 1. Dezember 2026 „funktioniert“. Allgemein sollte auf diese Frist jedenfalls Bedacht genommen werden, um teure Strafen zu vermeiden. Keine Frist gilt, wenn man die Digitale Vignette vor Ort kauft. Keine Frist gilt auch für die Tagesvignette oder die 10-Tages-Variante.

So sparst du dir beim Vignetten-Kauf 2,10 Euro

Übrigens: Kauft man die Vignette für das kommende Jahr bis 31. Dezember 2026, bekommt man sie noch zum aktuellen Preis – also um 106,80 Euro. Das hat auch das Verkehrsministerium auf Anfrage von 5 Minuten so bestätigt. Ab 1. Jänner 2027 werden die Preise dann – unter der Inflation – um zwei Prozent angehoben. Ab dann kostet die Jahres-Vignette 108,90 Euro. Mit einem früheren Kauf kann man sich also 2,10 Euro sparen.