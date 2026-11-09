150 Euro ignoriert: Staat verschenkt Geld, Tausenden ist es egal

Im August und September haben über 26.000 Haushalte für über 52.000 anspruchsberechtigte Schüler Briefe bekommen, mit denen sie einen 150-Euro-Gutschein aktivieren konnten. In fast 3.400 Fällen ist das nicht geschehen.

Der Schulstart-Bonus ist bei zehntausenden Familien angekommen, in fast 3.400 Fällen wurde er aber ignoriert.

Der Schulstart-Bonus ist bei zehntausenden Familien angekommen, in fast 3.400 Fällen wurde er aber ignoriert.

Im Rahmen der Aktion „Schulstartklar!“ vom Sozialministerium aus haben im Spätsommer und Frühherbst wieder zehntausende Schüler aus Familien, die Mindestsicherung bezogen haben, 150 Euro für Schulsachen bekommen. Dazu wurde ein Brief verschickt, mit welchem man den Bonus in der Schulstart-App aktivieren konnte. Das Geld konnte anschließend bis Ende Oktober in allen Libro- und Pagro-Filialen für eben Schulartikel ausgegeben werden. Nach Ende der Aktion haben wir nun beim Sozialministerium angefragt, wie viele Gutscheine aktiviert und wie viel Geld eingelöst wurde.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Der Schulstartbonus 2026 in Zahlen

Den Brief haben jedenfalls 26.179 Haushalte für insgesamt 52.237 anspruchsberechtigte Schüler bekommen. Aktiviert wurde der Gutschein via App von 48.862 Bezugsberechtigten, 112 Personen haben die Gutscheine physisch abgeholt. Laut Sozialministerium wurden rund 6,9 Millionen Euro eingelöst. Zur Information: Wenn alle 52.237 Gutscheine komplett eingelöst worden wären, wären das etwas mehr als 7,8 Millionen Euro gewesen, die aktivierten rund 49.000 Gutscheine hätten insgesamt mehr als 7,3 Millionen Euro ausgemacht. Dementsprechend heißt es aus dem Ministerium auch exklusiv gegenüber 5 Minuten noch: „Es wurden 98,4 Prozent der aktivierten Gutscheine eingelöst.“

Schumann: „Helfen tausenden Familien ganz konkret“

Insgesamt betrachtet man die Aktion aber freilich dennoch als großen Erfolg. So meint etwa Sozialministerin Korinna Schumann: „Mit dieser Unterstützung helfen wir tausenden Familien ganz konkret. Dass knapp 49.000 Gutscheine über die App aktiviert wurden, zeigt, dass die Unterstützung bei den Familien angekommen ist.“ Besonders erfreulich sei, dass 98,4 Prozent der aktivierten Gutscheine auch tatsächlich genutzt wurden. „Das zeigt, wie wichtig solche gezielten Unterstützungsangebote für Familien sind. Gerade wenn das Geld im Alltag knapp ist, muss Unterstützung einfach und unbürokratisch dort ankommen, wo sie gebraucht wird“, so Schumann.