Einbruchserie in drei Bundesländern: 31-Jähriger festgenommen

Nach einem Diebstahl in einer Seniorenresidenz im Bezirk Baden wurde ein 31-Jähriger festgenommen. Er hatte eine Reihe von Einbruchdiebstählen in Niederösterreich, Wien und Burgenland verübt. Der Schaden: rund 42.500 Euro.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober wurde ein 31-Jähriger nach einem Einschleichdiebstahl in einem Seniorenheim in Bezirk Baden vorläufig festgenommen. In den anschließenden Erhebungen der Kriminalpolizei wurden dem Beschuldigten außerdem zahlreiche zusätzliche Straftaten zugeordnet. Dazu zählen mehrere Einbruchsdiebstähle in Bad Vöslau, Baden, Wien und Parndorf, sowie Diebstähle und weitere Vermögensdelikte im Bezirk Mödling. Außerdem soll der 31-Jährige in Mistelbach in einen Automaten eingebrochen sein und in Wien ein E-Bike gestohlen haben.

Insgesamt 17 Straftaten begangen

Der bei den 17 Straftaten entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 42.500 Euro. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage und wurde auf die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt gebracht.