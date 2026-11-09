Russland droht Österreich: Was hinter dem Diplomaten-Streit steckt

Die Drohung kam über die russische Staatsagentur TASS: Österreichs „unfreundliche Handlungen“ hätten stets eine verhältnismäßige Antwort erhalten, sagte Russlands Vize-Außenminister Dmitri Ljubinski am 7. November. Laut der russischen Staatsagentur TASS würden die Maßnahmen für Wien „unweigerlich schmerzhaft“. Was genau Moskau plant, sagte er nicht. Ljubinski kennt Österreich gut: Von 2015 bis August 2025 war er Russlands Botschafter in Wien. Eine erste Antwort gab es bereits. Am 28. Oktober wies Russland vier österreichische Wirtschaftsdelegierte aus. Das Außenministerium in Wien sieht dafür „keinerlei Rechtfertigung“, berichtet die Krone. Ob nun weitere Schritte folgen, ist offen.

Vier Diplomaten müssen gehen

Am 23. Oktober erklärte das Außenministerium vier russische Diplomaten zu „personae non gratae“, also zu unerwünschten Personen, und forderte sie zur Ausreise auf. Drei arbeiteten an der russischen Botschaft, einer in der russischen Delegation bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die offizielle Begründung lautete: „Tätigkeiten, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind“. Das ist die übliche diplomatische Formel für Spionage. Namen wurden nicht genannt. Es war bereits die zweite Ausweisung in diesem Jahr. Im Mai mussten drei Diplomaten gehen, weil auf der Botschaft und in der Diplomatensiedlung Antennen zum Abhören von Satelliten standen.

Bundesheer-Warnung brachte den Stein ins Rollen

Ausgelöst hat den aktuellen Fall laut dem Magazin „profil“ eine Warnung des Bundesheers . Das russische Exilmedium „Proekt“ hatte Daten über Verbindungen russischer Diplomaten in Europa zu den Geheimdiensten veröffentlicht. Mitte August warnte das Verteidigungsministerium daraufhin Soldaten und Milizsoldaten per E-Mail vor Kontaktversuchen. Die Liste nannte 21 Personen mit Namen und Fotos, darunter Botschaftsmitarbeiter. Danach gingen etliche Hinweise von Soldaten ein, der Staatsschutz ermittelte. Bei drei Personen erhärtete sich der Verdacht, dazu kam der OSZE-Diplomat. Unabhängig davon wertete das Exilmedium „Agentstvo“ die russische Präsenz in Österreich aus. Ergebnis: Mindestens 21 von 117 russischen Diplomaten hätten mögliche Verbindungen zu Geheimdiensten. Teils beruht das aber nur auf Indizien wie Meldeadressen oder früheren Jobs, berichtete United24media.

Bundesheer-Warnung brachte den Stein ins Rollen

Wien ist Sitz von UNO, Atomenergiebehörde IAEA und OSZE, Tausende Diplomaten leben in der Stadt. Laut Sylvia Mayer, Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), sind bei manchen Staaten über 20 Prozent der Diplomaten Geheimdienstoffiziere, bei Russland vermutlich besonders viele. Die größte Spionagegefahr gehe von Russland aus. Neben klassischer Spionage nähmen Desinformation, Cyberangriffe und Sabotage zu. Ziel sei, die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen und die Gesellschaft zu spalten.

Regierung spricht von „Kurswechsel“

Lange galt Österreich als Komfortzone für Spione, schreibt der österreichischer Historiker und Publizist Thomas Riegler, auf profil.at. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 reagiert die Regierung deutlich härter. Wie der Kurier berichtet spricht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) von einem „Kurswechsel“: Man schaue bei Spionage nicht mehr weg. Laut Krone hat Österreich seit 2020 in sechs Wellen insgesamt 18 russische Diplomaten ausgewiesen. Seit Frühjahr 2022 wurde russischen Diplomaten laut Außenministerium in rund 70 Fällen die Einreise oder Akkreditierung verweigert.

Russland weist die Vorwürfe zurück

Die Botschaft in Wien sprach im Oktober von „einem weiteren unfreundlichen Schritt“. Österreich folge „der antirussischen Politik des kollektiven Westens gedankenlos“, eine „entsprechende Antwort“ werde folgen. chon die Ausweisung im Mai nannte sie „ausschließlich politisch motiviert“.

Maßnahmen für Österreich noch unklar

Bisher hat Moskau fast immer im gleichen Ausmaß zurückgeschlagen. 2024 arbeiteten nur 15 österreichische Diplomaten in Moskau. In Wien waren Anfang 2024 dagegen 273 russische Diplomaten akkreditiert, inklusive jener bei internationalen Organisationen. Jede Gegenausweisung schwächt die kleine österreichische Vertretung deutlich stärker. Wie „schmerzhaft“ Moskaus nächster Schritt wird, ist damit die große offene Frage.