Kuckucksbiene aus Wien wird Fund des Jahres

Sie ist kaum einen Zentimeter groß, schwarz-rot und legt ihre Eier in fremde Nester: Am Wiener Stadtrand wurde erstmals in Österreich die Südwestliche Wespenbiene entdeckt. Sie ist der Wildbienenfund des Jahres.

Österreich hat drei neue Wildbienenarten. Das geben der Naturschutzbund und der Österreichische Wildbienenrat bekannt. Damit wurden hierzulande bisher insgesamt 711 Wildbienenarten nachgewiesen. Neu auf der Liste stehen die Südwestliche Wespenbiene (Nomada connectens) und zwei Sandbienenarten, Andrena hedikae und Andrena ungeri.

Zwei Weibchen in der Donaustadt

Gefunden hat die Wespenbiene der Oberösterreicher Jonathan Schwarz. Bei gezielten Erhebungen in Wien-Donaustadt entdeckte er zwei Weibchen, eines in Breitenlee und eines in Aspern. Beide saßen auf sonnigen Böschungen zwischen Gehwegen und Feldern. Der Wildbienenrat kürte den Fund vergangene Woche bei seiner Jahrestagung zum „Wildbienenfund des Jahres 2026“.

©Christine Pühringer | Die durch Jonathan Schwarz neu nachgewiesene Südwestliche Wespenbiene, Nomada connectens, ist Wildbienenfund des Jahres 2026. Anerkennungspreis für die Entdeckung zwei neuer Sandbienenarten: Andrena hedikae und Andrena ungeri ©Jonathan Schwarz | Wildbienenfund des Jahres 2026: Nomada connectens ©Jonathan Schwarz | Die Andrena hedikae ©Jonathan Schwarz | Die Andrena ungeri

Kuckuck unter den Bienen

Die Südwestliche Wespenbiene ist eine sogenannte Kuckucksbiene. Sie baut kein eigenes Nest und sammelt keinen Pollen. Stattdessen schmuggelt sie ihre Eier in die Nester anderer Wildbienen. Die Larve, die schlüpft, tötet den Nachwuchs der Wirtsbiene und frisst dessen Pollenvorrat. Die Wespenbiene ist dabei auf eine bestimmte Wirtin angewiesen: die seltene Sandbiene Andrena atrata, die ebenfalls erst kürzlich in Wien nachgewiesen wurde. Gerade das macht den Fund so wertvoll. „Solche Kuckucksbienen sind wichtige Zeigerarten“, sagt Schwarz, „erst bei stabilen Wirts-Populationen siedeln sich auch die deutlich selteneren Parasiten an.“ Wo die Kuckucksbiene lebt, geht es also auch ihrer Wirtin gut.

Entdeckt im Labor

Die beiden Sandbienen wurden auf anderem Weg entdeckt: per DNA-Barcoding. Dabei wird eine Art anhand einer winzigen Gewebeprobe genetisch bestimmt. Fachleute bestätigten das Ergebnis danach anhand von Körpermerkmalen. Für diese Entdeckung bekam ein Forschungsteam rund um das Institut für Integrative Naturschutzforschung der BOKU University einen Anerkennungspreis.

Warum es immer mehr Arten werden

Dass die Liste stetig wächst, hat laut Naturschutzbund zwei Gründe. Erstens wandern wegen steigender Temperaturen viele Arten aus Süd- und Osteuropa in den warmen Osten Österreichs ein. Zweitens findet das DNA-Barcoding Arten, die von außen kaum zu unterscheiden sind und bisher einfach übersehen wurden.